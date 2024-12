Exprivia dopo addio alla Borsa acquisisce il gruppo Present

Exprivia ha acquisito il 100% del capitale del gruppo Present. L'operazione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita per linee esterne previsto dal piano industriale di Exprivia e segue la recente uscita da Borsa Italiana. L'integrazione tra Exprivia e Present dà vita a un player Ict (Information and communication technologies) a supporto della trasformazione digitale del Paese con un organico complessivo di quasi 4.000 professionisti e un fatturato stimato pro-forma superiore ai 320 milioni di euro, con un incremento di oltre il 50%. Present ha ottenuto nel 2023 ricavi per circa 115 milioni e ha oltre 1.200 dipendenti a Milano e a Torino, con sedi a Roma, Bologna, Verona, Padova, Perugia, Napoli, Palermo oltre che all'estero, a Londra.