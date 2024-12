Corteo di studenti sfila a Torino, pro-Palestina e contro guerra

Un corteo di studenti delle scuole superiori e dell'università ha preso il via stamani a Torino. "Siamo contro il governo, che non si occupa dei giovani, e siamo contro la guerra imperialista", ha detto uno speaker. Ieri, in una nota, la prefettura aveva sottolineato che l'iniziativa non era stata preannunciata. Dal corteo si alzano slogan a favore della Palestina. "C'è un genocidio in corso - ha affermato un giovanissimo studente di un liceo - e chiunque non scende in piazza con noi e complice. Stiamo insegnando ai nostri professori cosa vuol dire essere umani". "Boicottiamo la guerra. Scuole e università con i popoli in rivolta". È lo striscione dietro il quale è partito poco fa a Torino il corteo degli studenti scesi in piazza per protestare, spiegano, "contro la militarizzazione delle università e Italia alla ricerca contro l'economia di guerra e il genocidio". "Oggi scendiamo in piazza per la terza volta in questo mese con l'ultimo corteo dell'anno - hanno spiegato dal megafono - siamo qui per riprenderci tutto e contro un governo che non si cura dei bisogni dei giovani. Sarà un inverno caldo, ci mobiliteremo in tutte le scuole con presidi e autogestione per far sentire la nostra voce". Al grido di "le scuole sanno da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare" e "Palestina libera" il corteo a cui partecipano alcune centinaia di persone ha quindi iniziato a sfilare da piazza XVIII Dicembre.