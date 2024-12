Corteo a Torino, studenti bloccano traffico per qualche minuto

Disagi alla circolazione si registrano oggi a Torino nelle zone del centro dove sta passando un corteo di studenti universitari e delle scuole superiori contro il governo e a favore della Palestina. L'iniziativa non era stata preannunciata e il percorso non era stato concordato con le autorità. I manifestanti hanno bloccato per diversi minuti un tratto di corso Inghilterra all'altezza della stazione ferroviaria di Porta Susa. Le forze dell'ordine controllano la situazione.