Corteo a Torino, uova contro mezzi delle forze dell'ordine

Un lancio di uova contro le forze dell'ordine si è verificato oggi a Torino nel corso di un corteo di studenti. È accaduto in corso Vittorio Emanuele II davanti alla sede dell'ufficio scolastico regionale. Le uova hanno raggiunto e imbrattato una camionetta della polizia sistemata a presidio dell'ingresso. Dai dimostranti si sono alzati cori e slogan contro il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. studenti. Ancora uova contro la polizia quando i dimostranti con un'improvvisa deviazione hanno tentato di raggiungere la sede dell'Unione industriali e hanno trovato la strada sbarrata da un cordone del reparto mobile. "Contro lo sfruttamento dei giovani, contro chi ci vuole fare lavorare gratis in azienda", hanno scandito dal megafono e aggiunto: "quasi tre anni dalla morte di Lorenzo e Giuseppe (studenti morti durante stage in azienda, ndr) ribadiamo che siamo contro l'alternanza scuola lavoro e chi vuole farci lavorare in azienda al posto di studiare, per farci diventare una classe ubbidiente e ordinata".

Lasciata la sede dell'Unione Industriali il corteo ha raggiunto le Ogr dove sono ospitati i laboratori di Leonardo e dove oggi è in corso anche l'annuale appuntamento di bilancio delle attività del sindaco e della giunta torinese. "Fuori Leonardo dalle università - scandiscono gli studenti dal megafono accendendo fumogeni e lanciando pigne - questa azienda la vogliamo fuori dal Politecnico e dall'Università perché è complice del massacro a cui stiamo assistendo in Palestina".