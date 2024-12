Processo "spaccaossa", 14 condanne e un'assoluzione

La quarta sezione della corte d'appello presieduta da Vittorio Anania ha confermato 14 condanne e un'assoluzione in una delle trance del processo ai cosiddetti "spaccaossa" in trasferta, accusati di orchestrare falsi incidenti stradali per truffare le compagnie di assicurazione. I membri del gruppo reclutavano persone disposte a farsi fratturare braccia e gambe in cambio di una parte degli indennizzi, alimentando così un sistema criminale. Lo scrivono il Giornale di Sicilia e alcuni siti on line. Gli agenti di polizia hanno ricostruito una lunga serie di falsi incidenti, quasi tutti in bicicletta, avvenuti tra le province di Novara, Torino, Vercelli, Milano e Varese: le vittime (presunte) erano sempre palermitani fuori dalla Sicilia ufficialmente per cercare lavoro oppure in vacanza. L'unica assolta è Giuseppa Messina che aveva avuto 2 anni e 8 mesi per riciclaggio. La Corte ha ridotto di un anno la pena per Matteo Corrao, ritenuto uno dei capi della banda, al quale alla fine sono toccati 7 anni e 4 mesi mentre sono stati confermati 8 anni, 3 mesi e 10 giorni per Vincenzo Maccarone e 8 anni per Giuseppe Zizza, anche loro al vertice dell'organizzazione. Durante le indagini era venuto fuori che i tre avevano un tenore di vita estremamente dispendioso, dimostrando di possedere anche notevoli disponibilità finanziarie. Gli altri condannati, tra i quali diverse vittime degli spaccaossa, sono Girolamo Faia (5 anni, 9 mesi e 10 giorni), Luca Poerio (4 anni e 8 mesi), Lorenzo Catalano (un anno e 8 mesi), Salvatore Picone e Domenico Baldo (entrambi a un anno e 4 mesi), Maria Spinelli, Franca Silvana Gnoffo, Antonio Mussumarra, Giuseppa Ales e Rita Scasso (tutti ad un anno con pena sospesa) e Vincenzo Aiello (8 mesi pena sospesa). Corrao, Maccarrone, Mussumarra, Gnoffo e Poerio dovranno inoltre rimborsare la Unipolsai, che si è costituita parte civile, per un incidente "taroccato" che era stato denunciato a Nichelino, in provincia di Torino.