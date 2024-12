Lo Russo, a Torino la strada intrapresa è quella giusta

Arrivati a metà mandato il bilancio "è sostanzialmente positivo, credo davvero sia stato fatto tanto, tanto, resta ancora da fare, abbiamo problemi da risolvere, ma mi sembra di poter dire che complessivamente la strada che abbiamo iniziato a percorrere sia quella giusta e che sta iniziando da dare risultati tangibili, con progetti per 2,6 miliardi di euro per una stagione di grandi investimenti e contemporaneamente la rimessa in funzione della città nella sua quotidianità". È l'analisi fatta dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che questa mattina alle Ogr ha riunito le varie componenti della città, dagli stakeholders a centinaia di studenti, per l'annuale incontro 'Torino. Sviluppo, coesione, sostenibilità, cura'. Un momento per raccontare le cose fatte ma anche guardare al futuro. "Abbiamo continuato a lavorare sulla grande progettualità di sistema disegnando una Torino che nei prossimi 30 anni sarà davvero all'avanguardia - osserva il sindaco - dando contemporaneamente attenzione alle piccole cose, che è l'altro terreno su cui si misura un'amministrazione. Su entrambi abbiamo fatto molto ma siamo impegnati a migliorarli entrambi, dalle manutenzioni delle aree verdi e stradali alle grandi strategie e all'accelerazione dei grandi progetti di sviluppo". E a chi gli chiede, guardando alla fine del mandato, cosa gli farà dire di essere soddisfatto risponde "sarò soddisfatto se avremo fatto il 70% di tutto quello che abbiamo messo in cantiere, che sarà già tantissimo, ma soprattutto se questa città avrà ritrovato un senso di unità e coesione che aveva un po' smarrito e che credo sia un patrimonio estremamente importante che può fare superare le difficoltà dell'oggi e del domani. Quello è l'obiettivo che ci siamo dati - conclude - e che ci continuiamo a dare ogni giorno".