Montaruli (FdI): Torino costantemente teatro di scontri

"L'epilogo della manifestazione di oggi a Torino conferma, ancora una volta, la presenza di frange estremiste che ricorrono alla violenza, comportamento che non può essere accettato. Torino merita un'attenzione particolare: se una città diventa costantemente teatro di scontri ogni volta che viene indetta una manifestazione, è evidente che, più che manifestanti, ci troviamo di fronte a organizzazioni il cui unico obiettivo è attaccare le istituzioni, senza alcun interesse reale per le istanze politiche". Lo afferma in una nota la vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Augusta Montaruli. "Alle forze di polizia va la nostra piena solidarietà per il lavoro svolto in condizioni difficili", aggiunge Montaruli.