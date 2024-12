Smat, a Torino primo super Toret per l'irrigazione pubblica

Coniugare sostenibilità ambientale e risparmio idrico attraverso il recupero a scopo irriguo delle acque non fruite dai Toret, le iconiche fontanelle torinesi: è l'obiettivo del SuperToret, il progetto realizzato da Smat, in collaborazione con la Città di Torino. Con il contributo della Circoscrizione 4, che si è fatta carico dei costi di esecuzione dei lavori, e dell'associazione Alta Parella-Pellerina, che ha acquistato la cisterna, Smat ha realizzato il primo sito pilota nel giardino Marie Curie di via Servais dove, nelle vicinanze del Toret, è stata installata una cisterna interrata di accumulo di circa 10 metri cubi, al cui interno vengono convogliate le acque della fontanella non utilizzate. Attraverso un sistema di irrigazione a gravità la vasca provvede all'irrigazione del viale della Frutta e degli orti sociali condivisi. L'acqua della vasca in eccesso viene infine convogliata in fognatura per permettere il ripristino del ciclo idraulico del sistema. Il progetto, che contribuisce anche al raggiungimento di alcuni degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall'Organizzazione delle nazioni unite nell'Agenda 2030: 6 "Acqua pulita e igiene", 11 "Città e Comunità sostenibili", 12 "Consumo e produzione responsabili", 13 "Agire per il Clima" e 15 "La Vita sulla Terra", rappresenta un'azione di sensibilizzazione sull'importanza della gestione sostenibile dell'acqua e sull'adozione di buone pratiche da parte dei cittadini. "La sempre maggior consapevolezza riguardo alla necessità di adottare misure concrete per affrontare le sfide ambientali richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società: ne è prova tangibile questo progetto" sottolinea il presidente di Smat, Paolo Romano.