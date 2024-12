Albano

Dicono che... per lei sia stato quasi un contrappasso. Chi glielo doveva dire a Daniela Albano, un tempo pasionaria del Movimento 5 stelle, No Tav della prima ora e consigliera comunale a Torino durante il mandato di Chiara Appendino, che un giorno si sarebbe trovata ad applaudire il sindaco Pd Stefano Lo Russo. C'era anche lei infatti all'happening di questa mattina, alle Ogr, in cui il primo cittadino ha illustrato le “traiettorie” della sua amministrazione e i “dossier” sui quali insieme alla sua giunta sta lavorando. Albano, infatti, è una insegnante di fisica all'Istituto Guarini e questa mattina ha accompagnato i suoi allievi a far da cornice all'evento. Fisicamente tra le mura delle Ogr e chissà, con il cuore forse tra quegli altri studenti che oggi erano in piazza a protestare.