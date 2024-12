SACRO & PROFANO

Bergogliano e romano di Torpignattara, Salera nuovo vescovo di Ivrea

Designato il successore di Cerrato, che si è dimesso per raggiunti limiti di età. Attuale ausiliare del papa nella diocesi capitolina ha 54 anni e si è formato nello scoutismo. Domenica l'annuncio della nomina. Sfuma la promozione del "boariniano" Rivella

Ivrea dalle rosse torri la cui diocesi è stata guidata per oltre tre decenni da Luigi Bettazzi, morto in odor di santità progressista il 16 luglio 2023 a 99 anni, si appresta ad accogliere un nuovo vescovo. Alla successione di monsignor Edoardo Cerrato, dimessosi dall’incarico per raggiunti limiti di età lo scorso 13 ottobre 2024, sarà designato Daniele Salera, attualmente vescovo ausiliare a Roma. Romano de Roma, anzi di Torpignattara lo scorso luglio ha compiuto 54 anni. Formatosi nel mondo dello scoutismo, dopo aver frequentato il Pontificio Seminario Romano Maggiore è stato ordinato prete nel 2002. Laureato in Sociologia alla Sapienza, ha conseguito la licenza in Teologia Spirituale ed è stato nominato ausiliare della diocesi capitolina il 27 maggio 2022 e poi ordinato vescovo “di Roma Nord” il 29 giugno 2022. Per molti anni ha svolto l’attività pastorale a San Frumenzio ai Prati Fiscali, nella zona del Nuovo Salario, raccogliendo l’eredità di alcuni illustri predecessori: del cardinale Enrico Feroci, dell’arcivescovo Gianpiero Palmieri e del vescovo Benoni Ambarus. Parrocchia “fertile” di vocazioni e di carriere ecclesiastiche, insomma.

Fonti qualificate del Vaticano assicurano che la nomina di Salera a Ivrea è già stata decretata e verrà comunicata ufficialmente domenica. Non è ancora chiaro se sulla decisione abbia avuto voce in capitolo l’arcivescovo di Torino Roberto Repole, che da neo cardinale è destinato ad assumere un peso sempre più rilevante nell’ambito delle scelte sulle diocesi piemontesi, e non solo. Non è un mistero, infatti, che nel “totovescovo” delle scorse settimane, tra i nomi più o meno verosimili – quelli di Pierangelo Chiaramello, ex vicario generale di Fossano e ora rettore del santuario mariano di Cussanio, di Claudio Carena, vicario generale di Alba, e di Bernardino Giordano, del clero di Saluzzo – circolasse anche quello del “boariniano” monsignor Mauro Rivella, oggi parroco di Santa Rita da tempo scalpitante per l’episcopato.

Un profilo, quello di Salera, molto “bergogliano” di presule attento alle periferie, refrattario agli “indietristi” ben lontano da Arrigo Miglio che guidò la diocesi eporediese dopo Bettazzi, arrivato da Iglesias a febbraio 1999 poi promosso da Benedetto XVI a Cagliari e creato cardinale 2022 a 80 anni. È stato uno dei vescovi che ha celebrato la messa tridentina dopo il motu proprio Summorum Pontificum e a Cagliari eresse la seconda parrocchia personale d’Italia per la liturgia tridentina. Miglio, che in passato è stato assistente ecclesiastico dell’Agesci, potrebbe aver avuto qualche influenza. Chissà. Di certo, l’arrivo del romano Salera interrompe la sequela di “piemontesi – il canavesano di San Giorgio Miglio e l’astigiano Cerrato – alla cattedra di Ivrea.