Privato

Dicono che... almeno per un po’ di tempo, la sanità privata piemontese dovrà confrontarsi direttamente con il direttore regionale Antonino Sottile, anche per quelle faccende che fino ad ora erano di pertinenza di Silvia Martinetto. La dirigente è, infatti, prossima a lasciare il Piemonte per la Valle d’Aosta dove l’attende un altro importante ruolo nella sanità. Per la sua sostituzione alla guida del settore Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari non sarebbe prevista una nomina in tempi brevissimi. Nell’attesa l’interim sarà assunto da Sottile, la cui riconferma al vertice della burocrazia sanitaria regionale è stata ribadita nei giorni scorsi dall’assessore Federico Riboldi.