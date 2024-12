Scontri Torino, si profila denuncia per studente di 14 anni

Sarebbe un quattordicenne uno dei giovani identificati oggi dalla polizia a Torino nel corso di un corteo di studenti a sostegno della Palestina e contro le politiche del governo italiano. Per l'adolescente, secondo quanto si è appreso, si profila una segnalazione all'autorità giudiziaria minorile per episodi di cui si è reso autore durante gli scontri con le forze dell'ordine davanti alla sede del Politecnico. Il quattordicenne, bloccato dalla polizia, è stato identificato direttamente sul posto e quindi rilasciato. In seguito, durante il corteo, un giovanissimo speaker ha parlato del suo caso: "Ci chiamano violenti ma i violenti veri sono loro: hanno messo le mani intorno al collo a un ragazzino di 14 anni e lo hanno circondato in cinque".