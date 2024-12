Lo Russo, violenze nulla a che vedere con diritto a manifestare

"Quanto è accaduto per le vie della città non ha nulla a che vedere con il diritto a manifestare pacificamente e democraticamente le proprie idee. Imbrattamenti, danneggiamenti al patrimonio pubblico e violenza non sono mai giustificabili e vanno condannati con fermezza. Piena solidarietà alle forze dell'ordine coinvolte negli scontri". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in merito ai disordini scoppiati durante il corteo di questa mattina.