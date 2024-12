ACCADEMIA

Conti in rosso in via Verdi, bufera sul rettore di Unito

Mancano 12,5 milioni per chiudere il bilancio di previsione dell'Università di Torino. Si prospettano tagli ad assegni di ricerca e progetti. Lunedì assemblea dei precari al Campus Einaudi: "Venga anche Geuna". Il rischio di uno stop in cda

La vicenda è emersa durante la Commissione Bilancio dell’Università di Torino. C’è un buco da 12,5 milioni e per chiudere il bilancio di previsione del prossimo anno il rettore Stefano Geuna ha deciso di recuperare queste risorse sospendendo i fondi della ricerca locale (Rilo) del personale strutturato, che sono quelli disribuiti nel 2023, con cui si finanziano i convegni e le borse di studio, e che sarebbero scaduti nel settembre del prossimo anno. L’ordine di servizio è stato inoltrato dal direttore generale ai dipartimenti e già dallo scorso 5 dicembre queste attività risultano congelate.

Una situazione finanziaria che si preannuncia complessa per il 2025, ma che potrebbe ulteriormente aggravarsi negli anni successivi. Ci sono i tagli da Roma, certo, ma anche una gestione controversa a Torino. Come si è arrivati, dunque, a questo punto? Sono molte le voci che gravano sui conti di via Verdi. C’è innanzitutto la sentenza del Consiglio di Stato che ha condannato l’ateneo a restituire agli studenti 39 milioni di tasse non dovute risalenti all’anno accademico 2018-19. E poi gli 80 milioni di costi aggiuntivi per la realizzazione del Polo scientifico di Grugliasco. E poi sì, il governo ha ripreso a tagliare in particolare sull’Ffo – il Fondo per il finanziamento ordinario delle università – che per l’anno appena trascorso ha subito una decurtazione di 173 milioni, cifra che per ogni ateneo significa una sforbiciata tra i 3 e i 4 punti percentuali. “Per fortuna la gestione oculata del precedente rettore aveva lasciato conti in ordine e una solida situazione finanziaria, altrimenti la sofferenza sarebbe decisamente maggiore” ammette un insider con promessa di anonimato.

Cresce la preoccupazione e monta la protesta, soprattutto tra i precari che hanno convocato un’assemblea pubblica per lunedì 16 dicembre al Campus Einaudi, alla quale sono stati invitati il rettore, il consiglio di amministrazione e in particolare il presidente della Commissione Bilancio Alessandro Barge. “Questa situazione renderà difficile, per non dire impossibile, il turnover e le progressioni di carriera, mentre il modello di pre-ruolo previsto dalla riforma Bernini manterrà una marea di precari fuori dall’università e quelli che resteranno si troveranno in una condizione di maggiore povertà e ricattabilità” si legge in una nota di Assemblea Precaria. A rimetterci potrebbero essere in particolare gli assegni di ricerca e le figure meno tutelate all’interno dell’ateneo.

La decisione di Geuna non è piaciuta nel merito ma anche nel metodo. I docenti gli contestano l’assenza di una preventiva informazione e discussione sull’argomento, i direttori dei dipartimenti allargano le braccia: “Non possiamo opporci”. Mercoledì prossimo il bilancio sarà tra i punti all’ordine del giorno del cda, lo stesso che ha già costretto per due volte il rettore al dietrofront sul nuovo statuto. Non è escluso un semaforo rosso e quindi il rischio che l’Università entri in esercizio provvisorio.