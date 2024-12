Stellantis: a Mirafiori cassa integrazione compie 18 anni

"L'utilizzo degli ammortizzatori sociali diventa maggiorenne compiendo 18 anni. Ormai è imbarazzante che un colosso come Stellantis, che tra l'altro ha distribuito dividendi stratosferici per i suoi azionisti negli ultimi anni, si sia ridotta in questo modo". Ad affermarlo, Edi Lazzi, segretario della Fiom Torino, a proposito della proroga degli ammortizzatori sociali del polo produttivo di Torino si Stellantis. "Ieri all'incontro con i sindacati nazionali è solo cambiato l'interlocutore - spiega - ma la sostanza è rimasta invariata in quanto non c'è un piano industriale per Mirafiori e il suo rilancio. Ecco purché le ragioni degli scioperi fatti negli scorsi mesi sono tutte confermate, anzi penso serva un'ulteriore iniziativa di mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori visto l'immobilismo di Stellantis". Per Gianni Mannori, responsabile Fiom Cgil di Mirafiori "Siamo all'ennesimo prolungamento di un'agonia che oramai va avanti da troppi anni e come se non bastasse per 254 lavoratori, il giorno di San Valentino finiranno gli ammortizzatori sociali che vanno avanti ininterrottamente dal 2022". "Ci aspettavamo che il cambio al vertice portasse un'idea di nuovi modelli per riempire Mirafiori di lavoro - afferma - invece si continua a riempire questo storico stabilimento di vuote chiacchiere. Non siamo più disponibili a farci prendere in giro da chi guadagna cifre immorali sulla pelle dei lavoratori e faremo qualsiasi cosa per ottenere il rispetto che ci è dovuto".