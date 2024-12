POLITICA & SANITA

Tris "straniero" per le Molinette. Impazza il totonomi in Piemonte

Il rinnovo dei vertici Asl attesi prima di Natale. L'assessore da Atreju restringe la sua rosa per la Città della Salute: il "tedesco" Schael, l'ex numero uno della sanità pugliese Gorgoni e il direttore amministrativo del San Matteo, Bracchi. Resta in pista Dall'Occo

Il conclave in cui designare i nuovi direttori delle aziende sanitarie e ospedaliere del Piemonte non è ancora incominciato, ma per la Città della Salute di Torino si profilerebbero i tratti di un “papa straniero”. Almeno questa sarebbe l’idea dell’assessore Federico Riboldi.

In questi giorni nella Capitale a celebrare il rito meloniano di Atreju, il titolare della Sanità nella giunta di Alberto Cirio, prepara il suo ritorno al grattacielo del Lingotto per lunedì, ma anche quella lista di manager che insieme allo stesso governatore e agli alleati della coalizione, con i rispettivi pesi, intende formalizzare prima di Natale. In quella lista la casella che richiama più attenzioni e attese è quella della più grande azienda ospedaliera della regione e tra le principali del Paese. In verità l’attuale direttore Giovanni La Valle non è in scadenza di mandato, come gran parte degli altri, ma la vicenda giudiziaria che ha portato a 25 indagati tra cui lo stesso La Valle, propende verso un cambio al vertice.

Quale dei manager nell’elenco, aggiornato con una quarantina di nuovi ingressi, prenderà il suo posto? Chi, nelle ultime ore, ha raccolto alcune riflessioni di Riboldi ha inteso che per l’assessore di Fratelli d’Italia il criterio che intende seguire sarebbe quello di attingere tra i professionisti che non dirigono attualmente aziende sanitarie piemontesi, ma neppure lo hanno fatto in passato. Da qui l’immagine del “papa straniero”.

Tra tutti i cardinali e pure potenziali papesse, Riboldi nelle sue valutazioni avrebbe ristretto la rosa a tre. Di uno avevamo già scritto, raccontando come all’assessore non dispiaccia affatto l’ipotesi di avere una figura di tecnico duro e puro, con vasta esperienza gestionale in Agenas e pure in aziende complesse, che risponde al nome di Thomas Schael. “Il tedesco”, come era stato battezzato quando per conto di Agenas era stato in corso Regina per controllare e gestire la complessa procedura del piano di rientro, attualmente dirige l’asl di Chieti, ma non disdegnerebbe affatto un incarico in Piemonte, compreso quello che ha l’immagine di una mission impossible vista la complessità e le problematiche che da anni segnano Città della Salute.

Un secondo nome negli appunti dell’assessore è quello di Gianluca Bracchi, direttore amministrativo del Policlinico San Matteo di Pavia dallo scorso gennaio, ruolo cui è giunto dopo aver ricoperto lo stesso incarico all’Asst di Cremona e prima ancora a Lodi. In precedenza Bracchi aveva diretto l’ufficio legale della Fondazione Don Gnocchi e il settore patrimoniale dell’Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Non pare una coincidenza il fatto che non solo questi due, ma anche il terzo “papabile” nei desiderata di Riboldi non sia un camice bianco, ma un amministrativo. Giovanni Gorgoni fino allo scorso febbraio ha guidato l’Aress, l’Agenzia regionale per i servizi sociosanitari della Puglia, attualmente è direttore di programmazione e controllo dell’Asl2 Abruzzo dove coordina anche la trasformazione digitale. Per un breve periodo, una decina di anni fa, aveva diretto l’Asl di Lecce che aveva lasciato per assumere la guida del dipartimento regionale della salute. Nel lungo curriculum anche esprienze nella sanità privata con un ruolo a capo della gestione operativa dell’Istituto Clinico Humanitas e di consulente per il grande gruppo di advisor Kpmg.

Potrebbe, dunque, essere uno di questi tre manager a prendere il posto di La Valle, il quale parrebbe destinato alla direzione dell’Asl To3, attualmente diretta da Franca Dall’Occo, pure lei tra coloro che non hanno il contratto in scadenza, ma ripetutamente indicata come possibile direttore generale di Città della Salute. Gli apprezzamenti nei suoi confronti, che scavallano gli schieramenti politici, non mancano affatto. Sarebbe molto gradita al vertice del grattacielo, in primis dal governatore, così come non lesina stima lo stesso assessore. Il quale, tuttavia, avrebbe confidato di avere per lei “altri importanti prospettive”. Un curriculum di tutto rispetto, una carriera praticamente tutta in Piemonte con in passato un lungo periodo da dirigente proprio alla Città della Salute, Dall’Occo, per riprendere l’immagine di Riboldi, non sarebbe un papa, neppure una papessa straniera. Ma il conclave deve ancora incominciare.