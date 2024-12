Banche: Abi, tassi su prestiti a imprese in calo

Il tasso medio sui nuovi prestiti concessi dalle banche italiane alle imprese è sceso al 4,47% in novembre dal 4,73% di ottobre e contro il 5,45% del dicembre 2023. E' quanto emerge dal rapporto mensile dell'Abi. Il tasso medio sul totale dei prestiti, considerando quindi tutti i finanziamenti sottoscritti negli anni) è così diminuito al 4,55% dal 4,62% del mese precedente. Quanto alla raccolta, il tasso sui nuovi depositi a durata prestabilita (certificati di deposito e depositi vincolati) è sceso al 3,01% dal 3,31% di ottobre. A giugno 2022, ultimo mese prima dei rialzi dei tassi Bce, il tasso era dello 0,29%. A novembre 2024 il tasso medio sul totale dei depositi è stato lo 0,93% (0,96% a ottobre) e quello sui soli depositi in conto corrente lo 0,47% (dallo 0,49%). Complessivamente, il tasso medio sulle nuove operazioni di raccolta è diminuito al 2,72% dal 3,31% di ottobre. Il margine (spread) sulle nuove operazioni con famiglie e società non finanziarie è risalito così a 204 punti base dai 159 di ottobre.