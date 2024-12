Manovra, Appendino (M5s): governo responsabile rabbia sociale

"Nel giorno in cui hanno presentato l'emendamento vergogna per aumentare di migliaia di euro al mese gli stipendi di ministri, viceministri e sottosegretari, in commissione alla Camera maggioranza e Governo hanno bocciato la mia proposta per introdurre un sostegno ai tanti lavoratori in cassa integrazione. Una somma aggiuntiva che, con lo stipendio decurtato, avrebbe aiutato queste persone a fronteggiare il carovita. Questa proposta è nata in un momento storico in cui la produzione industriale cala vertiginosamente e la cassa integrazione cresce a dismisura per tutte quelle donne e quegli uomini che davanti ai cancelli delle aziende in crisi, alle manifestazioni, alle assemblee sindacali mi hanno trasmesso la loro apprensione per un futuro incerto. Luoghi che i partiti di destra evidentemente non frequentano, arroccati nei loro fortini a evocare complotti e curare solo gli interessi di amici e famigliari. Questo è il vero volto di Meloni e dei suoi: da un lato, schiaffeggiano chi è in difficoltà, dicendo no al salario minimo, al ripristino del Reddito di cittadinanza, all'aumento di 100 euro mensili delle pensioni minime e al mio emendamento; dall'altro, pensano ai privilegi dei politici, ad accarezzare le banche e a continuare a regalare fondi alle lobby delle armi. Hanno poco da stupirsi della rabbia sociale che cresce: ne sono responsabili". Lo dichiara la deputata e vicepresidente del M5S Chiara Appendino, intervenuta nella notte in commissione Bilancio alla Camera.