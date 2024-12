GLORIE NOSTRANE

La nuova fiamma di Seymandi. Missione ad Atreju chez Meloni

L'imprenditrice per mancanza d'impresa (ha ceduto l'azienda) è stata avvistata stamattina al Circo Massimo, aggirarsi tra gli stand della kermesse di Fratelli d'Italia. Che sia alla ricerca di una nuova casa politica, dopo i 5 Stelle e la lista Damilano? Ah (non) saperlo...

Sarà stato il richiamo delle 5 Stelle e il ricordo degli anni trascorsi a fianco di Chiara Appendino quando Giuseppe Conte saliva a Torino e a lei toccava organizzare l’accoglienza dell’allora premier. O magari la curiosità per le ricette economiche dell’anarco-liberista Javier Milei, orecchiate in gioventù grazie alle buone frequentazioni paterne. Sia quel che sia, a gironzolare tra gli stand al Circo Massimo di Roma dov’è in corso Atreju, la tradizionale kermesse di Fratelli d’Italia, oggi c’è anche lei: Cristina Seymandi. Protagonista suo malgrado del gossip dell’estate del 2023 per la clamorosa rottura del fidanzamento con il finanziere Massimo Segre, un feuilleton di corna e vendetta con strascichi giudiziari, l’imprenditrice per mancata impresa – ha ceduto le quote della Savio al manager israeliano Nash Abramov – è notoriamente attratta dalla politica.

Figlia del noto commercialista Roberto Seymandi, scomparso nel 2021, di simpatie liberali e con rapporti nel centrodestra, fa il suo debutto in politica durante l’amministrazione pentastellata, guadagnandosi stima e fiducia di Appendino ma scatenando anche molta invidia: un ampio fronte grillino l’accusa di studiare “da sindaca”, alludendo alla sua brama di succedere all’allora inquilina di Palazzo Civico. La rottura con il M5s, per quanto brusca e traumatica, non la scoraggiò, spostando semmai le mire su altri lidi: nel 2021 si candida in “Torino Bellissima” lista fashion dell’aspirante sindaco per il centrodestra Paolo Damilano. Non propriamente un successo travolgente: le 318 preferenze raccolte sono insufficienti a farla entrare in Sala Rossa.

Il resto è cronaca (rosa). Il famoso party per il suo compleanno dove il promesso sposo la molla accusandola di tradimento, il video con il discorso che diventa virale, i contenziosi giudiziari ormai ricomposti, l’archiviazione del procedimento avviati dal Garante della Privacy e persino dell’indagine sulle offese ricevute sui social. Tante interviste e comparsate televisive, un ruolo – quello di vittima del maschilismo becero e di suffragetta dei diritti delle donne – da rivendicare e, se possibile, far fruttare.

Ora Seymandi si butta a destra? Abbraccia la fiamma magica di Giorgia Meloni, in attesa che si presenti l’occasione per coronare finalmente le sue ambizioni politiche? Chissà. Sicuramente, nei suoi giri ad Atreju, è facile che si sia imbattuta in qualche viso a lei noto. Dove mai li avrà visti prima? Ma certo, proprio quella famigerata sera.