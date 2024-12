SACRO & PROFANO

I frusti slogan di Repole e l'omaggio di Galateri

Nella sua prima intervista da cardinale l'arcivescovo di Torino scodella la sequela di formule vuote, come un politico qualunque. Al recente concistoro riceve il baciamano di Monsù Christillin, reliquia dei poteri forti d'un tempo. La svolta queer della diocesi

In una recente intervista, la prima da cardinale, Roberto Repole sembra voler tranquillizzare quella frangia – ormai di questo si tratta – del mondo cattolico torinese di ascendenza pellegriniana e legata ai temi sociali, rassicurandola, per cui la sequela di Cristo non è prima di tutto l’annuncio, ma «la vicinanza ai più poveri e vulnerabili» e la priorità assoluta per la Chiesa è prima di ogni cosa la povertà. Così alle domande poste a Sua Eminenza – che potevano essere rivolte a qualsiasi politico di qualunque schieramento – egli risponde proprio come un qualsiasi politico, con i consueti e frusti slogan, inanellati uno per uno e sentiti mille volte: le disparità non accettabili, la coesione civile, l’investimento sulle persone, il lavoro al centro, una visione condivisa, le sfide complesse, servono ideali (quali?), ecc.

Nel 1976 fu indetto dalla Cei il grande convegno ecclesiale “Evangelizzazione e promozione umana” dove si distinsero alcuni cattolici torinesi impegnandosi nella critica della Chiesa ufficiale non abbastanza sensibili al sociale. Ad essi indirettamente rispose il fondatore di Cl don Luigi Giussani contestando del convegno il titolo stesso, perchè «evangelizzazione è promozione umana».

***

Al recente concistoro in cui l’arcivescovo Repole è stato creato cardinale – e nominato subito membro del Consiglio ordinario della segreteria del sinodo – fra le autorità ammesse per il baciamano, prima delle “visite di calore”, oltre ai soliti politici, è comparso – unico esponente di peso dei presunti poteri forti subalpini – l’alta figura di Gabriele Galateri di Genola, inclito consorte di Evelina Christillin, già presidente di Mediobanca, Telecom Italia e delle Assicurazioni Generali, attualmente al vertice dell’Istituto italiano di tecnologia.

***

A proposito di veri poteri forti, sembra che si sia individuato, con una manovra tutta verticistica, il “nuovo” Romano Prodi, capace di recuperare i centristi, in particolare cattolici, scontenti di Elly Schlein, fondando l’ennesimo partitino di centrosinistra. Si tratta di Ernesto Maria Ruffini, dimessosi all’uopo, e con polemiche, da direttore dell’Agenzia delle Entrate, già iscritto al Pd, figlio del ministro democristiano Attilio Ruffini e pronipote del cardinale omonimo, Ernesto Ruffini (1888-1967), arcivescovo di Palermo, uno dei maggiori esponenti dell’ala conservatrice durante il Concilio Vaticano II. Il cardinale diventò famoso e bersaglio della stampa di sinistra per aver affermato che per lui la mafia non esisteva. L’operazione di cooptazione dall’alto è partita dalla vecchia sinistra democristiana, che non si sente rappresentata all’interno del Pd, al fine di poter negoziare, quando sarà il momento, posti in lista e ministeri, ma è difficile riesca a recuperare quei cattolici che hanno scelto il centrodestra. In tal senso le presunte “benedizioni” dei vescovi non serviranno molto, atteso che la Chiesa oggi in politica non conta più nulla.

***

È notizia di questi giorni che l’Università degli studi di Torino ospiterà il primo Corso Interdisciplinare di Queer Studies nel corso di laurea in Global Law and Transnational Legal Studies, e perciò rigorosamente in lingua inglese: vedrà il suo debutto nel secondo semestre di quest’anno accademico 2024-2025. Il corso sarà però accessibile a tutti gli studenti dell’Ateneo, a qualsiasi facoltà appartengano, e potrà essere inserito nel piano di studi in qualunque anno di corso. Per rendere poi la proposta (decisamente) più “appetibile”, l’Università ha assegnato al corso ben 6 cfu, come qualunque altro corso semestrale, benché si svolga con modalità seminariali, alle quali vengono di solito attribuiti appena 3 cfu. Se non è colonizzazione ideologica questa! Il corso consiste di 36 ore accademiche, suddivise in lezioni di due ore, dal lunedì al giovedì, da febbraio ad aprile.

Torino si conferma così come una sorta di laboratorio italiano. La diocesi però non è da meno: tra gli «esperti provenienti da altre discipline», infatti, spicca il nome di don Luca Carrega che il 7 aprile interverrà nella lezione dedicata a “Educazione Gender, identità di Genere e Cristianesimo”, insieme al pastore valdese Gabriele Bertin e al professore di diritto ecclesiastico e canonico dell’Università del Piemonte Orientale, Daniele Ferrari. Don Carrega raggiunge così un altro traguardo nella sua dedizione alla causa Lgbtq+ ed è sintomatica la presentazione che gli viene riservata dal sito dell’Università: delegato del vescovo per la cura delle persone Lgbtq+, professore presso la Facoltà Teologica di Torino. Ergo la cura pastorale Lgbtq+ “precede” il mandato di docenza teologica, mostrando così quale debba essere l’ordine logico delle istanze, nel ministero del baffuto esegeta.

Lo scorso 22 novembre, il Coordinamento per la pastorale dell’inclusione della diocesi di Firenze negli incontri dedicati alla questione dell’omosessualità ha dedicato una serata chiamando a parlare di “Fede, Bibbia e omosessualità” proprio don Carrega, il quale però, impossibilitato ad intervenire per ragioni di salute, è stato sostituito dalla religiosa domenicana suor Fabrizia Giacobbe che ha commentato le slide preparate da don Luca. L’intervento si è proposto di reinterpretare alcuni testi fondamentali che nella Sacra Scrittura condannano l’omosessualità, a partire dal Levitico dove si condannano i sodomiti (Lv 18,22 e Lv 20,13), chiarendo come al tempo fossero stigmatizzati tutti gli atti non aperti al dono della vita e fossero quindi propri di quel particolare contesto culturale ma che non possono oggi più avere valore universale: «Le norme che troviamo in Levitico non sono assolute, ma legate ad un contesto preciso». Occorre allora usare la parola che apre tutte e porte e cioè il «discernimento» che impone, secondo don Luca e suor Fabrizia, la decostruzione del testo biblico al fine di aderire certamente al «valore» che esso esprime, ma non alle sue norme, altrimenti si cadrebbe nel fondamentalismo.

Siamo, come si vede, in piena frenesia interpretativa del testo sacro. La domanda che allora si pone è questa: nella Chiesa cattolica a chi spetta questa interpretazione? Il Concilio Vaticano II (Dei Verbum, 10), richiamato dalla Pontificia Commissione Biblica (L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa) spiega che «in ultima istanza, è il Magistero ad avere i compito di garantire l’autenticità dell’interpretazione e di indicare, se il caso lo richiede, che l’una o l’altra interpretazione particolare è incompatibile con l'autenticità del Vangelo. Le deviazioni saranno evitate se l’attualizzazione parte da una corretta interpretazione del testo e si effettua nella Tradizione vivente, sotto la guida del Magistero della Chiesa». In buona sostanza, il Magistero è il garante dell’interpretazione dei testi ispirati e non soggetto ad un processo indefinito di auto-interpretazione. Un uditore presente alla serata ha ricordato alla relatrice che questo discernimento il Magistero lo ha già fatto nel Catechismo della Chiesa Cattolica dove si precisa che contro natura non è l’orientamento affettivo ma gli atti omosessuali (§2357-2359). A questo punto, il parroco dove era ospitato l’incontro, si è irritato e ha replicato sparandola grossa, almeno per un cattolico e ancor di più per un prete: «Se è vero che si può interpretare la Scrittura... quanto più sarà da interpretare il Catechismo della Chiesa Cattolica, che non è ispirato da Dio». Forse anche il rigore di Martin Lutero – Sola Scriptura – avrebbe avuto da eccepire.

***

Il vecchio leone (93 anni) del cardinale Camillo Ruini – l’unico porporato veramente temuto da Bergoglio – ha festeggiato i settant’anni di sacerdozio e alla domanda di Avvenire sulle indagini dalle quali emerge che il profilo dei giovani sacerdoti è molto più “conservatore” rispetto ai sacerdoti delle generazioni precedenti, ha così risposto: «La cosa non mi sorprende: sono stati troppi i danni provocati da un certo progressismo». Anche Repole, da “boariniano”, la pensa più o meno così, ma non può dirlo.