Limone Piemonte, al via la stagione invernale

Limone Piemonte (Cuneo) ha aperto ieri la stagione invernale e in un evento di ieri il sindaco, Massimo Riberi, ha evidenziato l'impegno del Comune per la messa in funzione dell'impianto di risalita Pernante a Limonetto, gravemente danneggiato dalla tempesta Alex nell'ottobre 2020: "Grazie allo sforzo dell'amministrazione comunale, che già negli anni scorsi aveva sostenuto le spese per il ripristino della Telecabina Severino Bottero e della seggiovia Cabanaira, quest'anno sarà possibile ampliare il bacino sciabile del comprensorio limonese, offrendo anche una boccata d'ossigeno alla frazione di Limonetto. Inoltre entro fine dicembre dovremmo ottenere l'approvazione alla Conferenza dei servizi per la realizzazione di un bacino imbrifero per l'innevamento programmato che avrà un costo di circa 3milioni di euro, completamente finanziati dalla Regione Piemonte". "Un'altra novità della stagione riguarda l'apertura di una nuova area snowpark dedicata agli amanti del freestyle accanto all'impianto di risalita Panice" ha aggiunto l'amministratore delegato di Riserva Bianca, Antonella Zanotti, che ha evidenziato come "quest'anno il nostro comprensorio torni completamente operativo, rendendo accessibili nella loro totalità gli 80 chilometri di piste che si estendono dai 1050 ai 2085 metri di altitudine". Riapre infine, ha informato, "a Limone 1400 il vecchio albergo Tre Amis, ora ribattezzato Riserva Bianca Hotel e Spa, con accesso diretto alle piste", struttura quattro stelle.