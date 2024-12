Meloni arriva ad Atreju, standing ovation del pubblico

Standing ovation del pubblico di Atreju all'arrivo della premier Giorgia Meloni. "L'Italia ha fatto la differenza e la fa in tanti settori grazie a una leader straordinaria, Giorgia Meloni, che ha conquistato uno straordinario prestigio internazionale", stava affermando sul palco il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan, quando la leader del partito ha fatto il suo ingresso nella tensostruttura allestita per la kermesse, salutata dal coro "Giorgia, Giorgia" e dall'applauso della platea, dove tutti si sono alzati in piedi.