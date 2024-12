Meloni parla 65 minuti, l'inno con la felpa dei volontari Atreju

Parla dal palco per circa 65 minuti, alza la voce che teme non le basti per arrivare alla fine, come dice più volte. Giorgia Meloni conclude poi il suo intervento ad Atreju indossando la felpa dei volontari e cantando con i ragazzi di Gioventù nazionale l'Inno d'Italia. In chiusura della kermesse, tra le bandiere tricolori sventolate in platea, parte come da tradizione "A mano a mano" di Rino Gaetano.