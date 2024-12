Calderoli, per l'Autonomia strada in salita ma farò di tutto

"Il passo più importante è stato l'approvazione della legge sull'autonomia. Qualcuno si era illuso che la cosa fosse finita. Io lo sapevo che la strada sarebbe stata in salita" ma "sto dando prova di resistenza e pazienza e non m'incazzo neanche più". Così il ministro per l'Autonomia Roberto Calderoli durante il congresso della Lega lombarda a Milano. "Alcune Regioni hanno richiesto l'intervento della Corte costituzionale - ha aggiunto -. Nella corte ci sono 5 giudici nominati dal presidente della Repubblica, 5 dai magistrati e 5 dalle Camere riunite. Non voglio fare una valutazione sull'equilibrio, ma ha sede a Roma e quindi qualche eccezione di costituzionalità l'ha sollevata". "Qualcuno - ha proseguito il ministro - diceva che la legge è stata sforacchiata e non esisteva più. Ma la sentenza della Cassazione sul referendum vuol dire che la legge è viva e può essere applicata, se non per le materie dove bisogna intervenire con una legge che fissi i Lea. Ma questo vuol dire che sulle altre nove materie si può andare avanti". In questi mesi "ho dovuto fare lo slalomista, ogni giorno mi mettono un paletto diverso e io devo evitarli tutti per arrivare al traguardo" ma l'autonomia "non è un regalo che possono darci, è un diritto e i diritti o te li danno o te li vai a prendere. E ogni tanto se c'è bisogno di fare qualche braccio di ferro dobbiamo essere disposti a farlo, tanta più forza ci sarà nella lega e tanta più forza ci sarà nel braccio. Qualcuno a suo tempo ci ha detto, 'mai mulà', io col cavolo che mollo e vado avanti" ha concluso.