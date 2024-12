Stellantis, parte confronto per il rinnovo del contratto

Al via oggi alle 16, presso la sede di Confindustria a Torino, il primo incontro per il rinnovo della parte economica del contratto specifico di lavoro (ccsl) delle società Cnh Industrial, Iveco, Ferrari e Stellantis. L'incontro è stato fissato dopo l'approvazione il 4 dicembre da parte del coordinamento delle rsa delle sigle Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr della richiesta salariale per il rinnovo contrattuale. La richiesta economica prevede un incremento salariale a regime dell'8,8% della paga base, corrispondente a 185,83 euro mensili per il terzo gruppo professionale, 179,40 euro mensili per la seconda area professionale con un'erogazione una tantum di 680 euro. "L'obiettivo è di ottenere in tempi brevi una risposta positiva da parte delle aziende, in linea con le aspettative dei lavoratori. Un accordo tempestivo rappresenterebbe un segnale significativo non solo per il benessere dei dipendenti, ma anche per la ripresa economica del Paese" affermano il segretario generale della Fim Ferdinando Uliano e il segretario nazionale Stefano Boschini.. L'incontro si tiene alla vigilia del tavolo al Mimit di domani alle 14 con il gruppo Stellantis, il governo e le organizzazioni sindacali.