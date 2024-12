Reply, Tim e Politecnico Torino insieme per i servizi cloud

L'industria e la ricerca italiane fanno squadra nel principale progetto europeo di politica digitale. Politecnico di Torino, Fondazione Bruno Kessler, Enea, insieme a Engineering, Fincantieri, Reply, Tim e Tiscali realizzeranno un ambiente di test condiviso, che punta a valorizzare i risultati delle attività di 8RA, il progetto finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del programma Ipcei (Important Project of Common European Interest). L'obiettivo è favorire l'interoperabilità e l'integrazione delle offerte cloud in Europa, la disponibilità di investimenti pubblici e privati nell'ambito dell'Edge e del Cloud e l'ingresso di nuove imprese sul mercato, con conseguente crescita dell'ecosistema. A dicembre 2023 la Commissione Europea ha autorizzato - attraverso aiuti di stato per oltre 1,2 miliardi a livello europeo, di cui circa 409 milioni di euro destinati all'Italia - la realizzazione del primo Ipcei incentrato sulle tecnologie che mirano a creare una catena del valore europea per le Infrastrutture e i Servizi Cloud (Cis). L'ambiente di test sarà in grado di fornire una piattaforma condivisa in cui ciascun partner potrà sfruttare, in maniera integrata, le risorse realizzate da tutti i partecipanti del gruppo ed effettuare sperimentazioni, studi di fattibilità e validazione dei rispettivi progetti.