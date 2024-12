Cresce internazionalizzazione del Piemonte, più alta del Paese

Cresce il grado di internazionalizzazione del Piemonte che si rivela nel 2023 più alto della media nazionale sia sul fronte economico sia su quello sociale: posto pari a 100 il livello d'internazionalizzazione complessivo dell'Italia, quello piemontese è superiore di quasi 16 punti. Lo dicono gli indici di internazionalizzazione economica e sociale messi a punto da Unioncamere Piemonte. Tra i singoli indici spicca quello della formazione internazionale che vede il Piemonte superare il dato italiano di circa 65 punti percentuale, seguito dall'attrattività degli Ide (119) e dalla propensione al commercio internazionale (117,6). Superiori alla media nazionale anche la presenza di stranieri tra residenti (113,3) e lavoratori (105,6). Il Piemonte risulta, invece, lievemente penalizzato sul fronte del turismo internazionale (95,1). "I dati confermano la crescente internazionalizzazione del Piemonte - commenta il presidente di Unioncamere Piemonte Gian Paolo Coscia - sia in termini economici che sociali. L'aumento del commercio internazionale, l'attrattività per gli investimenti diretti esteri e la presenza di una forza lavoro sempre più diversificata sono segnali inequivocabili di una regione dinamica e proiettata verso i mercati globali. L'indice sottolinea anche l'importanza di un'internazionalizzazione a 360 gradi: la presenza di una comunità straniera sempre più integrata, il crescente flusso turistico e l'attenzione verso la formazione internazionale sono elementi fondamentali per costruire un territorio aperto e cosmopolita. Questi risultati sono il frutto di un impegno condiviso da parte di tutte le istituzioni, delle imprese e dei cittadini. Il sistema delle Camere di commercio, in particolare, continuerà a svolgere, in collaborazione con la Regione Piemonte e il Ceip, un ruolo di primo piano nel supportare le imprese piemontesi nella loro espansione internazionale".