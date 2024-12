A Torino per il momento non ci sarà la ruota panoramica

Per il momento Torino non avrà una ruota panoramica turistica. A confermarlo in Consiglio comunale, è stato l'assessore Domenico Carretta in risposta a due interpellanze sul tema dei consiglieri Giuseppe Iannò (Torino Libero Pensiero) e Pierlucio Firrao (Torino Bellissima). Ripercorrendo i passaggi della vicenda, l'assessore ha ricordato che l'istruttoria si è conclusa a fine novembre quando la conferenza dei servizi ha dato parere negativo alla collocazione della ruota, per un massimo di 180 giorni, ai giardini Ginzburg, come previsto dal progetto vincitore del bando pubblico. L'assessore ha poi spiegato che la spesa sostenuta dalla Città per il progetto è stata di circa 16mila euro e che se il procedimento amministrativo si fosse concluso positivamente "non ci sarebbero state spese ulteriori rispetto a quelle relative alla redazione della relazione geologica e all'analisi di compatibilità idraulica" dato che "l'operatore selezionato avrebbe installato la ruota panoramica a sua cura e spese. Si era giunti a individuare i giardini Ginzburg - ha poi precisato - in quanto luogo che, pur essendo centrale, avrebbe consentito alla ruota di avere un ridotto impatto sul paesaggio, tant'è che la sovrintendenza aveva dato il nulla osta, altre ubicazioni centrali erano state prese in considerazione e poi scartate, perché considerate troppo impattanti dal punto di vista paesaggistico o per l'eccessiva vicinanza con le abitazioni, mentre, non sono state prese in considerazione ubicazioni periferiche poiché sarebbero risultate, dal punto di vista imprenditoriale, meno attrattive per gli eventuali operatori. Avremmo voluto regalare la ruota nel periodo di Atp e di Natale - ha concluso -, per un periodo temporaneo e in un luogo in inverno meno frequentato come sono i giardini Ginzburg".