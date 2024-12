Progetto Lagrange-Fondazione Crt, nuovo bando per borse ricerca

Isi Foundation, Istituto per l'Interscambio Scientifico, e Fondazione Crt mettono a disposizione di neolaureati italiani e stranieri, in possesso di una laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche (Stem) tra cui informatica, fisica, matematica, statistica, o in scienze sociali con esperienza in data science, 10 borse di studio di ricerca applicata nel campo della scienza dei dati e dell'intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile, la salute pubblica e l'impatto sociale. Il bando è aperto fino al 3 febbraio 2025. Le borse, del valore di 23 mila euro ciascuna (al lordo delle ritenute fiscali), consentiranno ai vincitori di svolgere un tirocinio interdisciplinare di 12 mesi presso i laboratori di Isi Foundation, lavorando al fianco di scienziati dei dati di altissimo profilo e di agenzie internazionali come Unicef, Wfp. Un'opportunità sia per i neolaureati che ambiscono a un futuro accademico, sia per coloro che sono interessati a carriere nell'impresa e nel non profit. Il progetto ha supportato dal 2003 oltre 800 giovani ricercatori, con uno stanziamento superiore ai 40 milioni di euro: il più grande investimento in un progetto in ambito scientifico sotto la regia della Fondazione Crt. "Le borse Lagrange rappresentano un'opportunità non solo dal punto di vista accademico, per assimilare concretamente competenze e visioni nel campo della scienza dei dati e dell'intelligenza artificiale, ma anche come esperienza professionale e di vita" sottolinea Alessandro Vespignani, presidente di Isi Foundation "Il progetto Lagrange - afferma la presidente della Fondazione Crt Anna Maria Poggi- rappresenta un ponte tra ricerca, innovazione e impatto sociale. Questi ricercatori non solo acquisiscono competenze avanzate, ma danno forma a idee e soluzioni capaci di incidere sul benessere collettivo e sul futuro delle nostre comunità".