SACRO & PROFANO

Bergoglio silura un altro suo vice: Salera nuovo vescovo di Ivrea

Come anticipato venerdì dallo Spiffero l'attuale ausiliare di Roma succede a Cerrato alla guida della piccola diocesi eporediese. È il terzo collaboratore del pontefice a fare le valigie. Lo aspetta una realtà vetusta di gloria, ancorata al mito di Bettazzi

Monsignor Daniele Salera, 54 anni, attuale vescovo ausiliare di Roma succede a Edoardo Aldo Cerrato alla guida della diocesi di Ivrea, poco più di 200mila anime in 102 Comuni, 141 parrocchie raggruppate in 7 vicarie. Il contemporaneo annuncio, oggi alle 12, nella cattedrale eporediese e dalla Sala Stampa vaticana, confermano la notizia data venerdì scorso, in anteprima, dallo Spiffero.

Laureato in sociologia a La Sapienza, ordinato vescovo nel 2022, con una formazione nel mondo della scoutismo Salera è un “romano de Roma”, con una lunga esperienza in diversi quartieri periferici della capitale, a partire dalla parrocchia di santa Maria Madre del Redentore a Tor Bella Monaca, e con diversi incarichi ecclesiali. Due mesi fa, al compimento dei 75 anni, lo scorso 13 ottobre, monsignor Cerrato, aveva presentato le sue dimissioni al Papa. Come preannunciato, tornerà a Roma, nella sede della Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri, nella chiesa di Santa Maria in Vallicella, della quale è stato procuratore generale dal 1994 al 2012, anno della sua ordinazione episcopale e della sua nomina a vescovo di Ivrea, dove ha fatto il suo ingresso ufficiale il 7 ottobre 2012.

La nomina di Salera induce ad alcune riflessioni. Intanto, si tratterebbe del terzo “siluramento” di papa Bergoglio nei confronti dei suoi vescovi ausiliari. Il primo, nel 2021, fu monsignor Gianpiero Palmieri, ausiliare e vicegerente di Roma, mandato, con una bella operazione di deminutio capitis, ad Ascoli Piceno. Il secondo è stato, a febbraio di quest’anno, monsignor Riccardo Lamba, anch’egli ausiliare di Roma, inviato a fare l’arcivescovo di Udine. Adesso tocca a Daniele Salera spedito, senza tanti complimenti, ad Ivrea a prendere possesso della cattedra che fu di monsignor Luigi Bettazzi.

Si dice che i candidati dei cardinali Arrigo Miglio e Roberto Repole non siano neanche passati al vaglio del Dicastero dei vescovi, in quanto la volontà del Santo Padre prevale sempre e non intende ragioni. Naturalmente, il paracadutato Salera avrebbe già espresso «sentimenti di gioia e gratitudine». Lo aspettano vent’anni di “eporedietudine” ma, in fondo, meglio essere il primo nelle Gallie che il quarto o il quinto a Roma, specialmente in quel nido di serpenti che è diventato il Vicariato. E dire che all’inizio del suo pontificato si era detto che il papa non avrebbe più fatto traslazione di vescovi, provvedimenti che deprecava in quanto indice di carrierismo…