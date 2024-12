Russi (M5s), con Lo Russo Torino in caduta libera

"La qualità della vita a Torino è in caduta libera". Così il capogruppo M5s in Consiglio comunale, Andrea Russi, commentando la classifica del Sole 24 Ore. "Quando il sindaco Lo Russo è arrivato, Torino era tra il 33esimo (2019, 2021) e il 21/o posto (2020) nella classifica della qualità della vita - dice -. Ora, grazie alle sue illuminanti politiche, siamo scivolati con eleganza al 58/o posto. A quando l'ambizioso obiettivo del 100/o?", ironizza. "Conquistare questo traguardo non è stato semplice - attacca -: aumento di tutte le tasse, aumento delle strisce blu, trasporto pubblico sensibilmente peggiorato, verde pubblico massacrato, imprese che chiudono. Peccato che non siano di nuovo riusciti ad installare la ruota panoramica, altrimenti sarebbe tutta un'altra storia. Quella di Lo Russo è una gestione così 'strategica' - aggiunge Russi - da sembrare un caso studio… per come non amministrare. Forse, però, c'è un lato positivo: Torino alle prossime Universiadi può competere per vincere la gara di "discesa libera", conclude.