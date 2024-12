Disgelo

Dicono che… a Novara ci sia già chi parla apertamente di un disgelo natalizio, decisamente in anticipo sui tempi. Simbolo della tregua tra Fratelli d’Italia e Lega sarebbe la nomina di Gaetanino D’Aurea a capo della partecipata Assa. L’ingegnere vicino a FdI lascerà un’altra azienda pubblica, Sun, dov’era amministratore unico. Il suo nome sarebbe il frutto di un incontro romano tra il sindaco leghista Alessandro Canelli e il senatore meloniano Gaetano Nastri: un segnale di riconciliazione dopo messi di guerra senza quartiere; una svolta fondamentale in vista delle elezioni amministrative del 2027, in vista delle quali i due principali azionisti del centrodestra hanno più volte ventilato la possibilità di una corsa solitaria.