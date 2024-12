COMPASSI & COLTELLI

Anno nuovo, Gran Maestro nuovo. Massoneria: (quasi) risolta la faida

Verso l'insediamento del ravennate Taroni. Il curatore speciale ha accolto le sue tesi, nella vicenda che lo vede contrapposto al calabrese Seminario. A gennaio attesa la sentenza. Una vicenda che si trascina dalle elezioni dello scorso marzo

Manca ancora il sigillo del tribunale, ma Leo Taroni già può apprestarsi a indossare grembiule e collare da Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia. Sembra, infatti, prossima alla definizione la querelle massonica, rapidamente approdata di fronte alla giustizia profana, scaturita dalle contestate elezioni dello scorso marzo per designare il successore di Stefano Bisi alla guida della principale obbedienza massonica del Paese.

Il curatore speciale Raffaele Cappiello, nominato dal tribunale per dare al Goi un rappresentante legale nell’attesa di dirimere la questione che vede contrapposti il romagnolo Taroni al calabrese Antonio Seminario e le rispettive fazioni dopo la contestazione del voto, ha accolto le istanze dei sostenitori di Taroni, decretando sostanzialmente la validità del suo mandato per il quinquennio 2024-2029. La posizione del curatore speciale è stata accompagnata da un segnale chiaro: la democrazia interna deve essere rispettata, anche quando si tratta di associazioni storiche come il Goi. A quanto si apprende, il principio del favor voti, invocato dagli avvocati di Taroni, è stato centrale nella decisione.

Quasi un anno tra accavallarsi di ricorsi carte bollate, pareri legali e quant’altro, ha scritto una pagina inedita e per molti aspetti per nulla edificante dell’istituzione massonica. Anche una sentenza del tribunale che ava ragione a Taroni non gli aveva consentito di insediarsi al vertice del Goi dove, provvisoriamente restava Stefano Bisi, fervente sostenitore di Seminario quale suo successore, pur essendo l’ormai ex Gran Maestro in una posizione giuridicamente molto precaria, tanto che tutti gli atti da lui firmati erano stati congelati. Da qui la decisione di nominare un curatore speciale non certo per l’attività esoterica, quanto per tutte le non poche incombenze amministrative e legali del Goi. Che gestisce un non trascurabile patrimonio anche immobiliare e dispone di una percentuale delle capitazioni, ovvero le quote versate dai Fratelli in ogni singola Loggia di appartenenza.

La presa di posizione del curatore a favore di Taroni, deludendo le aspettative del fronte avversario dove si auspicava una risposta negativa alle istanze del romagnolo prelude al pronunciamento del tribunale la cui sentenza è attesa per gennaio. Solo allora la vicenda potrà dirsi effettivamente conclusa e Taroni potrà insediarsi a pieno titolo quale Gran Maestro.