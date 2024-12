ANGUSTA TAURINORUM

La ruota della sfortuna, Torino "non è bellissima"

Non verrà installata l'attrazione panoramica sulla quale puntavano l'assessore al Turismo Carretta e il Lapo boy Destefanis. Un altro fiasco dopo il caos sul concerto di Capodanno. Prima del brindisi di fine anno Damilano attacca ma promette dialogo con la giunta

Senza rirare in ballo i 135 metri del London Eye, le ruote panoramiche si fanno in tutta Europa. Anzi, in tutto il mondo: dal Giappone a Taiwan, dalla Cina alla Russia. E per quanto in formato mignon ve ne sono pure in Italia (a Bari, Salerno, Rimini, Genova e Ancona). Insomma, si montano quasi ovunque. Non a Torino, dove lo spazio scelto dalla giunta di Stefano Lo Russo si è rivelato a rischio esondazione. E così cominciano a chiamarla “la ruota della sfortuna” tra i corridoi di Palazzo civico. Doveva arrivare per le Atp Finals e restare per i 6 mesi invernali, poi è slittata finché la conferenza dei servizi non ha dato parere negativo, come ha spiegato oggi l’assessore al Turismo Domenico Carretta.

La ruota panoramica di Torino doveva essere più minuta della millenium wheel londinese, più in linea col Wiener Riesenrad che sta in piedi dal 1897 nella capitale austriaca. L’altezza era prevista “tra i 50 e i 65 metri” si legge nella determina firmata Dario Destefanis, il Lapo boy che il sindaco Lo Russo ha voluto ai Grandi eventi, con esiti al momento migliorabili. Destefanis infatti ha sottoscritto anche il bando per il Capodanno a Torino, finito tra le polemiche per l’assenza di Tananai, il cantante promesso dai vincitori di Fondazione Reverse.

Sono stati il consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao e il suo collega del misto Pino Iannò a chiedere conto a Carretta del destino della ruota che da Riccione doveva arrivare a Torino per la stagione invernale, visto che in riviera in quel periodo non serve. Oltre ai 16mila euro per lo studio di fattibilità, il Comune non ci avrebbe messo nient’altro, gli ha spiegato Carretta: “L'operatore selezionato avrebbe installato la ruota panoramica a sua cura e spese”. Con la scelta dei giardini Ginzburg l’impatto sul paesaggio sarebbe stato ridotto e questo aveva fatto scattare l’ok della Sovrintendenza, seppur per un periodo limitato a 180 giorni. Ma ora il progetto è saltato definitivamente.

Così se Lo Russo venerdì ha fatto il bilancio del 2024 della giunta, questa mattina è stato il momento delle opposizioni per punzecchiare il primo cittadino. E gli attacchi sulla ruota della sfortuna si sono sommati alle stilettate che continuano ad arrivare per via della retrocessione di Torino nella classifica sulla qualità della vita del Sole24Ore dove ha perso 22 posizioni. “In zona retrocessione”, ha attaccato Firrao durante la conferenza stampa di fine anno di Torino bellissima. La giunta ha messo “solo 500.000 euro in più sulla manutenzione del verde e delle buche”, troppo poco per il bellissimo Firrao. “Quando Lo Russo è arrivato Torino era tra il 33° (2019, 2021) e il 21° posto (2020) – attacca il capogruppo del Movimento 5 Stelle Andrea Russi –. Ora, grazie alle sue illuminanti politiche, siamo scivolati con eleganza al 58° posto”. “Un disastro annunciato: 22 posizioni perse rispetto a un anno fa”, fa eco Paola Ambrogio, senatrice di Fratelli d’Italia. Paolo Damilano, sfidante di Lo Russo alle scorse elezioni, chiede “più visione” alla giunta, “per una città più attrattiva per universitari e grandi eventi”, anche se ha bollato come “ingenerose” le critiche più aspre rivolte alla maggioranza, verso la quale Torino Bellissima ci tiene a porsi sempre in modo costruttivo: “Parliamo e parleremo col sindaco Lo Russo”, ha assicurato l’imprenditore acqua&vino.