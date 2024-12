SPORT & POLITICA

Coni, Malagò alle battute finali.

Vertici "a vita" nelle federazioni

Mentre il numero uno dello sport italiano si accinge a gettare la spugna (si vota il 26 giugno), i presidenti delle discipline restano in carica per decenni grazie a una deroga al limite dei mandati. Da Binaghi a Barelli, finora solo plebisciti. L'eccezione del rugby. E Pancalli si scalda a bordo campo

Lo sport, si sa, mantiene giovani e lo sanno bene i presidenti delle federazioni ed enti di promozione sportiva che da settembre hanno iniziato a rinnovare i propri vertici in vista del nuovo quadriennio olimpico 2025-28. Rinnovare si fa per dire perché nella stragrande maggioranza dei casi si è andati incontro a conferme, sull’onda di veri e propri plebisciti. Dall’atletica leggera al nuoto, dal tennis alla canoa, quasi nessuno fa eccezione. La federazione sportiva come un diamante, è per sempre. I presidenti, una volta eletti, non sloggiano ed esercitano il loro potere contando sulla gestione di ingenti risorse da distribuire alle società affiliate e una giustizia sportiva assoggettata poiché sono loro che nominano i giudici. Altro che separazione dei poteri.

In questo sistema l’unico che rischia di lasciarci le penne è il numero uno del Coni Giovanni Malagò per il quale vale il tetto dei tre mandati imposto da una legge dello Stato, la stessa che invece per i ruoli apicali di federazioni ed eps consente una deroga: dopo il terzo mandato l’elezione è valida solo se il presidente uscente prevale con i due terzi dell’assemblea. Da mesi Malagò tesse la sua tela per ottenere anche lui una deroga. Almeno un anno per arrivare da presidente alle storiche Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, quelle in cui – ha ricordato ieri a margine della cerimonia di consegna dei collari d’oro dello sport – “taglieremo il traguardo delle 800 medaglie olimpiche” dal momento che siamo 799. Ma sulla questione il ministro Andrea Abodi è stato glaciale: “Tutti lavoriamo perché siano dei Giochi straordinari che non dipendano da un uomo o da una donna”. Le speranze di Malagò sono ormai al lumicino, anche se a sentire ambienti parlamentari c’è ancora chi potrebbe tentare un blitz nel Milleproroghe che sarà approvato a fine anno. Anche l'ultima disperata mossa di assegnare a due nemici storici come il presidente della Federnuoto Paolo Barelli e il patron della Lazio Claudio Lotito (entrambi parlamentari di Forza Italia) il collare d’oro sembra non aver sortito effetti. A bordo campo già si scalda Luca Pancalli, numero uno del Comitato paralimpico, con il progetto di unificare Cip e Coni. E chissà se in questo senso va letta anche l’indizione delle elezioni del Coni il prossimo 26 giugno, in concomitanza con quelle del Cip. Si va dunque verso un election day.

Leggi anche: Coni, si vota il 26 giugno

E così da settembre i veterani del Foro Italico hanno potuto tornare in campo e vincere a mani basse le loro assemblee. Primi tra tutti Angelo Binaghi (Tennis e padel) confermato con il 96% dei voti e il già citato Barelli (Nuoto) con il 77,7%. Con loro hanno già ottenuto il pass per altri quattro anni anche Stefano Mei (Atletica leggera) rieletto con il 72%, Luciano Rossi (Tiro a volo) con il 97,7%, Luciano Buonfiglio (Canoa) con il 72%, Carlo Beninati (Badminton) con l’85,5%, Angelo Cito (Taekwondo) con il 98,6%, Ugo Matteoli (Pesca sportiva) con l’82,9%, Claudio Ponzani (Sci nautico) con il 100% dopo solo un anno di mandato a seguito delle dimissioni nel 2023 dell’allora presidente Luciano Serafica, Marco Di Paola (Sport equestri), con il 67,5%. Un’altra peculiarità è che sono tutti uomini. Pochissime le donne, tra cui spicca Laura Lunetta (Danza sportiva), anche lei rieletta con un plebiscito, il 92% dei voti.

Il recordman ancora imbattuto dei presidenti più longevi è Matteo Pellicone, che è stato a capo della Federazione italiana di Lotta, judo, karate e arti marziali per 32 anni. Un palasport da 1.400 posti a Roma che lui stesso fece costruire ne celebra l’epopea, è il PalaPellicone. A settembre, un altro big dello sport italiano Franco Chimenti era stato rieletto a 86 anni al vertice della Federgolf (era in carica dal 2002). Aveva annunciato che sarebbe stato il suo “ultimo mandato”, ma è morto sul campo pochi giorni dopo mentre il suo nome circolava con insistenza come figura di transizione per il dopo Malagò.

Tra le poche eccezioni quella del rugby dove, a settembre, Andrea Duodo è uscito a sorpresa vincitore dalla sfida contro il presidente uscente Marzio Innocenti. Un ribaltone più unico che raro, ottenuto con il 55,9% dei voti. Mentre nella Federazione Baseball e softball è servito il ballottaggio a Marco Mazzieri per ottenere il suo primo incarico.

Tra i big dello sport italiano che rischiano la ghirba c’è anche Gianni Petrucci, predecessore al Coni di Malagò. Classe di ferro 1945, il prossimo 20 dicembre Petrucci dovrà vedersela con un principe del foro (Italico) come l’avvocato Guido Valori per ottenere il suo settimo mandato a capo della Federbasket che guidò prima dal 1992 al 1999 e poi – dopo tre quadrienni olimpici a capo del Coni – di nuovo dal 2013 a oggi. Nel nuovo anno passeranno la mano i presidenti di due federazioni storiche: quella di Tiro con l’arco dove dopo ben sei mandati lascia il presidente Mario Scarzella, 78 anni in sella dal 2001, e quella della Ginnastica in cui Gherardo Tecchi (che otto anni fa battè Yuri Chechi) ha deciso di compiere un passo indietro all’età di 75 anni. Ben più intricata infine la situazione nella Federcalcio dove Gabriele Gravina, eletto per la prima volta nel 2018, insegue il suo terzo mandato tra veleni, corvi e polemiche.