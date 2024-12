OPERE & OMISSIONI

Tenda bis, altro stop dalla Francia.

Cirio pronto alla guerra (legale)

Niente apertura anticipata, i cugini mettono il veto sulla "modalità cantiere" proposta da Anas. Una storia infinita che dura da oltre 10 anni. Il governatore imbufalito si tramuta in Pietro Micca e annuncia "qualsiasi azione anche nei confronti di un governo straniero"

Il tunnel di Tenda non aprirà entro fine 2024. La conferma arriva dalla conferenza intergovernativa odierna, dove, a quanto si apprende dalle autorità italiane, la Francia ha detto no all’ipotesi di apertura anticipata in modalità cantiere. L’Anas caldeggiava questa soluzione per consentire ai mezzi di circolare già a partire dal 30 dicembre, in alcune fasce orarie, mentre i lavori venivano ultimati. I francesi però non hanno accettato la proposta. Ora la scadenza slitta di nuovo: per il ripristino dei collegamenti Italia-Francia lungo la valle Vermenagna si guarda alla prossima primavera.

Un cantiere eterno quello della grande opera, iniziato nel novembre 2013: il tunnel doveva essere pronto nel 2017, il rifacimento di quello storico a febbraio 2020. A ottobre di quell’anno, la tempesta Alex in valle Roya ha distrutto i due ponti d’accesso alla galleria e interrotto i collegamenti. Poi si è abbattuta pure l’inchiesta della Procura per frode in pubbliche forniture.

Al vertice di questa mattina erano presenti il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Il governatore piemontese è furente: “È una situazione inaccettabile e io sono pronto, come Regione Piemonte, a fare qualsiasi azione giuridica e legale anche nei confronti di un governo straniero, finalizzata a tutelare l'interesse della mia gente e del nostro Piemonte. È uno di quei casi in cui se uno governasse dovrebbe convocare l'ambasciatore, mi auguro che qualcuno lo convochi, nel clima di amicizia e fratellanza che c'è sempre stato fra Italia e Francia. Noi oggi stiamo subendo un atteggiamento incomprensibile da parte del governo francese”.

Nell’attesa di scatenare la guerra Cirio ha effettuato un sopralluogo al cantiere: “Un anno fa da parte dei francesi ci fu la disponibilità a fare questo tipo di percorso – ha aggiunto il governatore –. In quel momento chiedemmo con forza e determinazione ad Anas e alla ditta di fare le opere propedeutiche all’apertura del modello cantiere e oggi sono venuto a vedere personalmente che le opere fossero state realizzate. Ma ci è stato riferito che nella normativa francese l’apertura in modalità cantiere non è così ben disciplinata e in questa fase non sono in grado di autorizzarla”.