SANITÀ

Mancano medici e infermieri, emergenza da quasi vent'anni

Dopo un decennio di crescita, dal 2008 i numeri del personale sono andati calando, senza che nessuno suonasse l'allarme. Il "conto" presentato dal Covid. I dati di una patologia ormai cronica nel rapporto Eurispes-Enpam. Il divario economico con gli altri Paesi

Più che non averli visti arrivare – per usare un linguaggio caro alla politica – sembrano non averli visti andare via, senza provvedere ai necessari rimpiazzi. Già, perché è da quasi vent’anni che la sanità italiana perde medici, infermieri e altre figure professionali con un corridoio di uscita sempre più affollato e un ingresso sempre più angusto.

Se dal 1978 fino al 2008 è la crescita del personale a caratterizzare l’andamento del giovane servizio sanitario nazionale, proprio alla fine di quel decennio con segno positivo incomincerà un lungo e inesorabile dimagrimento degli organici. Un decremento che oggi viene denunciato con forza e non di rado strumentalmente dalla politica con rimpalli di responsabilità ma che arriva da lontano, come attesta l’ultimo Rapporto Eurispes-Enpam sulla salute e il sistema sanitario. La perdita di personale, graduale e costante, fa sì che nel 2014 vengano assunti 80 dipendenti ogni 100 usciti, rapporto che scende a 70 su 100 già nell’anno successivo. Cala il personale, ma scende anche la spesa relativa alla stessa voce che dal 2014 per il triennio successivo passa dal 31,4% al 30,1% rispetto al costo totale della sanità.

Sempre meno medici, meno infermieri e operatori sociosanitari, anno dopo anno, in una sorta di silenzio o, perlomeno, di assenza di allarme che scatterà quando per molti versi sarà troppo tardi. “Con l’avvento della pandemia da Covid-19 il Paese si presenta in una situazione di sofferenza di risorse umane soprattutto nelle specialità più necessarie alla lotta alla pandemia”, si legge nel rapporto. “Al 31 dicembre del 2019 l’Italia può contare su 66.481 medici specialisti nell’area dell’emergenza, delle malattie infettive, delle malattie dell’apparato respiratorio o cardiovascolare e della medicina interna. Questi professionisti costituiscono circa il 35% del totale dei medici specialisti”.

Il sistema reagisce come può, in alcune regioni meglio che in altre, ma quell’eredità di posti mancanti cresciuta anno dopo anno si farà drammaticamente sentire negli ospedali e ancor più nella medicina territoriale, vero tallone d’Achille del sistema. “Attraverso una serie di provvedimenti – ricorda lo studio Eurispes - viene potenziato l’organico sanitario. Durante la prima ondata pandemica vengono assunti 23.580 lavoratori (di cui 4.917 medici e 11.144 infermieri) che salgono a quota 29.433 nel settembre dello stesso anno, di cui 6.330 medici e 13.607 infermieri”. A fine 2022 i dati dicono che il personale dipendente del servizio sanitario nazionale ammonta a 625.282 unità, risultando in aumento dell’1,3% rispetto all’anno precedente con un incremento di 8.083 unità, ma intanto a crescere è anche il precariato, tanto che tra il 2019 e il 2022 il ricorso a personale a tempo determinato sale del 44,6%.

“Il personale – rileva il rapporto – è stato uno degli aspetti principali delle politiche di contenimento e riduzione della spesa pubblica destinata alla sanità e ciò ha contribuito all’esplosione di problemi legati alla disaffezione dei dipendenti”. Una fotografia, quella che arriva da Eurispes, scattata non certo soltanto ieri. Anzi proprio il protrarsi dell’andamento negativo sulle assunzioni e le riduzioni di spesa in buona parte riversate sul personale sono tra le principali cause di situazioni che, nel dibattito politico attuale paiono essere scaturite quasi all’improvviso, ignorando origini lontane e protratte su cui poco o nulla si è intervenuto.

Condizioni di lavoro più gravose proprio per gli organici insufficienti, ma alla base della sempre minore attrattività della sanità pubblica c’è anche l’aspetto economico. Come emerge all’analisi della Ragioneria Generale dello Stato, negli ultimi dieci anni si è assistito prima a una stagnazione della spesa per il personale, seguita da una crescita inizialmente molto contenuta, più forte dopo il 2020-21 e che, successivamente, sembra invece tornare ai livelli precedenti la pandemia. Il costo complessivo del lavoro del personale del servizio sanitario passa dal 24,9% del costo totale del lavoro pubblico nel 2013 al 24,6% del 2022 con le retribuzioni medie lorde che rimangono pressoché invariate tra il 2013 (38.653 euro) e il 2017 (38.720 euro), per cominciare a salire nel 2017 e in modo assai più consistente in quelli successivi. Nel 2022 la retribuzione media annua è pari a 43.081 euro, cui va aggiunta in molti casi, come si ricorda nel rapporto, la possibilità di esercitare l’attività liberoprofessionale.

Guardando all’estero, in un confronto con i paesi dell’area Ocse emerge che il reddito annuale dei medici specialisti in Italia risulta di quasi il 22% più basso della media, con penalizzazioni molto forti rispetto a Svizzera, Olanda, Germania, Irlanda e rilevanti anche con Danimarca e Regno Unito.

Anche per il reddito medio annuale degli infermieri ospedalieri l’Italia si colloca oltre il 22% al di sotto della media Ocse, non molto distante dalla Francia, ma molto indietro rispetto a Germania e Svizzera. Non a caso proprio quest’ultimo Paese è sempre più meta di medici, ancor più infermieri, che specialmente dal Nord Italia e dal Piemonte in particolare decidono di andare a lavorare oltreconfine.