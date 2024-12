Torino, il Consiglio approva il bilancio previsionale

Con 24 voti a favore e 6 contrari, il Consiglio comunale di Torino ha approvato ieri sera il bilancio preventivo 2025-27. Approvate anche, con alcuni emendamenti, mozioni di accompagnamento e alcune delibere collegate, come il Documento Unico di Programmazione 2025-27, e le aliquote Imu per l'anno 2025, confermando quelle in vigore quest'anno. Le entrate ordinarie di parte corrente sono state stimate alla luce degli andamenti storici, senza prevedere incrementi di tariffe o canoni rispetto all'esercizio precedente. In particolare, nel triennio: gli stanziamenti per il trasporto di persone con disabilità registrano un +10%; quelli per i servizi sociali e l'edilizia residenziale pubblica +1,60%; quelli per i servizi educativi e l'edilizia scolastica +12%. In ambito di cultura, sport, grandi eventi e commercio si rileva un incremento del 3,3%. Aumenta del 36% lo stanziamento della media del triennio rispetto al 2021 della manutenzione ordinaria, del 16% la media del triennio rispetto al bilancio 2024-2026 della manutenzione del verde e del 15,75% la media del triennio rispetto al bilancio 2024-2026 della manutenzione del suolo. Per quanto riguarda il personale del Comune, sono confermati i piani di assunzione, che per il 2025 prevedono 400 nuovi ingressi. Nel periodo 2022-2027, grazie alle assunzioni già effettuate e a quelle programmate, verrà sostituito 1 dipendente su 4 in uscita.