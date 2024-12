Torino, approvata mozione Lega contro "Vuoti a rendere"

In sede di approvazione del bilancio di previsione triennale, il Consiglio comunale di Torino ha approvato una mozione di accompagnamento che la Lega aveva presentato con l'obiettivo di contrastare la deliberazione di iniziativa popolare 'Vuoti a rendere'. Nello specifico l'atto del gruppo di minoranza chiede di introdurre agevolazioni tributarie per favorire l'affitto degli alloggi. "Bene l'approvazione della mozione presentata ieri con la quale finalmente si supera la delibera di iniziativa popolare 'Vuoti a rendere' e si mettono in campo strumenti che aiutano concretamente quanti necessitano di un alloggio, con particolare attenzione alle famiglie e ai nuclei più fragili - commentano i consiglieri leghisti -. Le soluzioni per risolvere i problemi abitativi della nostra città non vanno ricercate ideando politiche vessatorie nei confronti dei proprietari degli immobili, bensì facendo prevalere il buon senso". Per gli esponenti della Lega in Comune "alle soglie del 2025 è assurdo che si torni a parlare di espropri e censimenti e con la decisione di ieri ci auguriamo di aver messo la parola fine a questo delirio. I torinesi che con lavoro e sacrificio hanno deciso di investire i propri risparmi nell'acquisto di immobili - concludono - non devono essere considerati cittadini di serie B".