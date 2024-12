Piemonte, al via Consiglio regionale su bilancio e personale

Si è aperta questa mattina nell'aula di Palazzo Lascaris la 'maratona' del Consiglio regionale del Piemonte, convocato da oggi a venerdì e poi di nuovo lunedì, in particolare per l'approvazione della delibera sul bilancio di previsione 2025-27 dell'assemblea regionale e per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione 2025. All'ordine del giorno anche il ddl 51 in materia di personale regionale, atto che dovrebbe essere affrontato come primo punto all'ordine del giorno. Al momento la discussione non è ancora iniziata, in stallo per l'ostruzionismo delle minoranze che sollevano questioni legate all'ordine dei lavori e all'assenza del presidente Alberto Cirio, che oggi sarà a Roma per il tavolo Stellantis, e di buona parte della Giunta. Intanto, davanti a Palazzo Lascaris è in corso un presidio di studenti universitari per il diritto allo studio, in particolare legato a borse di studio, mense e residenze universitarie. Una delegazione dovrebbe essere ricevuta dai consiglieri nella pausa pranzo dei lavori dell'aula.