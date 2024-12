ALTA TENSIONE

Askatasuna, l'accusa dei pm: "Professionisti della violenza"

La requisitoria della Procura al maxi processo contro 28 militanti del centro sociale di Torino. Sedici di loro devono rispondere di associazione per delinquere. Impongono il loro volere tra i No Tav e all'Università. Nessuna criminalizzazione del dissenso

“Sono i leader di un sodalizio che ha come elemento fondamentale il ricorso alla violenza”. Così la pm Manuela Pedrotta ha aperto stamani la sua requisitoria, in tribunale a Torino, al maxi processo su Askatasuna. Per 16 dei 28 imputati l’accusa è di associazione per delinquere. La tesi è quella dell’esistenza, all’interno del centro sociale, di un gruppo di “professionisti della violenza” che, fra l’altro, si è impegnato nella lotta contro la Tav in Valle di Susa perché “è quella che dà maggiore visibilità a livello nazionale”.

Gli antagonisti di area autonoma, ha proseguito l’accusa, “impongono le loro regole all’università: se decidono che lezioni vanno sospese, si devono sospendere”. Uno scenario ben noto a studenti e docenti. Il magistrato ha parlato del “programma criminoso” della presunta associazione per delinquere composta da alcuni leader e militanti del centro sociale inserendovi “le manifestazioni violente” nell’ateneo subalpino: gli episodi che ha rievocato risalgono agli anni Dieci ma, secondo Pedrotta, “purtroppo è una situazione che si sta ripetendo ancora oggi”. All’università “ci deve stare solo il Cua (collettivo universitario autonomo, ndr) perché lo hanno deciso loro. Altri gruppi studenteschi, come il Fuan, non ne hanno il diritto. La libertà di espressione del pensiero vale solo per loro; anzi, loro la libertà di pensiero non sanno nemmeno cos’è”.

La requisitoria, condotta dal pm Pedrotta insieme al procuratore aggiunto Emilio Gatti, si basa in gran parte sulle intercettazioni ambientali e telefoniche raccolte nel corso delle indagini. “Non lo dice la Digos o la procura, ma le intercettazioni e i fatti”, ha puntualizzato la pm, volendo chiarire la solidità delle prove presentate. Queste registrazioni, che hanno portato alla luce conversazioni e strategie interne al centro sociale, sono considerate la chiave di volta del processo. Secondo la Procura, i membri del centro non si limiterebbero a partecipare alle manifestazioni, ma si configurerebbero come veri e propri “professionisti della violenza”. Un’accusa che travalica la semplice partecipazione a proteste e disordini. Dalle intercettazioni emergerebbe, infatti, il disprezzo verso chi, all’interno del movimento No Tav, non è disposto a “pagare il prezzo” della lotta. Una strumentalizzazione delle “tante persone perbene” che animano il movimento No Tav.

Considerazioni, quelle espresse dall’accusa, che non intendono “criminalizzare il dissenso, colpire chi manifesta idee diverse”, ha ribadito: “la Procura agisce quando ci sono ipotesi di reati, e quando c’è l’uso di violenza, contro cose o persone, ci sono reati. Tutti gli associati sono militanti di Askatasuna, ma non è vero il contrario: non tutti i militanti sono associati”.