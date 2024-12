Fonti Mit, da Salvini rammarico sul Tenda, intervenga Macron

"È con vivo rammarico che prendiamo atto della indisponibilità delle autorità francesi ad autorizzare l'apertura del traforo del Tenda in modalità cantiere, come discusso da Matteo Salvini con l'omologo François Durovray a fine ottobre a Parigi. Il tema dei valichi rimane centrale per l'Italia. Ci aspettiamo che il Presidente Macron dia un chiaro mandato al nuovo governo Bayrou per rispettare l'impegno della riapertura del Tenda e del Frejus nelle prime settimane del 2025". E' quanto si apprende da fonti del Mit.