Sedi Lega e FdI ad Alba deturpate con scritte intimidatorie

Deturpate ad Alba (Cuneo) le sedi locali di Fratelli d'Italia e Lega: su vetrine e muri sono state tracciate in vernice rossa, gigantesche A di anarchia e in nero scritte intimidatorie. Lo rendono noto gli stessi partiti. "È la seconda volta in poco più di un anno che ci troviamo vittime di un gesto così vile e irrispettoso. - dicono Lorenzo Barbero, capogruppo della Lega in consiglio comunale e il segretario provinciale Giorgio Maria Bergesio - Questi atti non sono semplici bravate: rappresentano un attacco diretto alla libertà di parola e alla possibilità di esprimere le proprie opinioni in modo democratico. Sono segnali preoccupanti di intolleranza che non possiamo e non dobbiamo sottovalutare" Per Claudio Sacchetto, consigliere regionale Fdi, "la continua campagna di odio da parte dei tanti cattivi maestri genera questi gesti vili che qualificano chi li compie. La violenza contro la ragione. Non ci faremo zittire da questi soggetti e faremo prevalere la forza della ragione e la bontà delle azioni". Paolo Bongioanni, assessore regionale e vice-coordinatore regionale di Fratelli d'Italia condanna "un atto inquietante che riporta ai soliti ambienti sempre pronti all'intimidazione e a un clima di violenza. Ho la fiducia che i responsabili vengano rapidamente identificati".