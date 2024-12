LA SACRA RUOTA

Ha la faccia come Stellantis: "Dal 2026 produrremo di più"

L'enfasi di Imparato, top manager del gruppo in Europa, al tavolo del Mimit: "Il treno della storia non si ferma due volte. Il tempo è venuto per noi". Garantisce che tutti gli stabilimenti italiani resteranno attivi. Ma se non arrivano modelli sarà un'agonia

“Il treno della storia non si ferma due volte. Il tempo è venuto per noi, Stellantis, di fare squadra con l’Italia per affrontare le sfide esistenziali che affrontiamo e sottovalutate da alcuni in Europa. Lo farò direttamente, concretamente. Odio le promesse non mantenute e non voglio essere smentito dai fatti. Quindi ci metto la faccia”. Ha esordito così, con non poca enfasi, Jean-Philippe Imparato, responsabile europeo di Stellantis, al tavolo convocato dal Governo al ministero delle Imprese e del Made in Italy. “Tutti gli stabilimenti italiani rimarranno attivi: e già dal 2026 la capacità produttiva crescerà grazie ai nuovi modelli”, ha garantito.

Presenti a Palazzo Piacentini, oltre al padrone di casa, il titolare del Mimit Adolfo Urso, i colleghi ministri dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e del Lavoro, Marina Calderone, oltre ai rappresentanti dell’azienda, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria.

Per la riqualificazione della filiera automotive il ministero mette in campo 1,6 miliardi per il periodo 2025-2027. È quanto ha indicato, secondo quanto appreso, Urso durante il tavolo. In particolare, per il 2025 il fondo automotive ammonta a 200 milioni di euro, cui si aggiungono 100 milioni di residui 2024 dello stesso fondo e 500 milioni derivanti dai fondi Pnrr per le filiere strategiche. Per il 2026 e il 2027 il ministero stima 400 milioni rispettivamente da destinare al fondo automotive. Inoltre, il ministro Urso ha detto che nel 2025 ci saranno anche altri 1,1 miliardi di euro potenzialmente disponibili per le aziende del comparto attraverso contratti di sviluppo (600 milioni), mini contratti di sviluppo (200 mln) e accordi per l'innovazione (300 milioni). Inoltre, per il triennio al 2027 ci sarebbero altri 500 milioni di risorse disponibili per ulteriori interventi. Come specificato nel corso dell’incontro, delle risorse pari a 1,6 miliardi di euro per il triennio 2025-2027, il ministro Urso stima di impiegarne una somma pari a circa 1,1 miliardi nel 2025, tenendo una sorta di riserva di 500 milioni di risorse disponibili per ulteriori interventi. La somma di 1,1 miliardi prevista per il 2025, secondo quanto indicato dal ministro nel corso del tavolo saranno disponibili per le aziende del comparto automotive attraverso contratti di sviluppo (600 milioni), mini contratti di sviluppo (200 mln) e accordi per l’innovazione (300 milioni).

Con l’occasione il ministro ha anche fatto il punto sulle risorse che sono state attivate per incentivare la domanda (ecobonus): nel 2023 sono stati stanziati 630 milioni, impegnati 293 mln con un residuo di 337 milioni. Per il 2024 sono state stanziate risorse per 982 milioni (inclusi i residui 2033 per 333 mln e 2023), sono state impegnate risorse per 801 milioni con un residuo stimato in 100 milioni che dovrebbe poi essere usato nel 2025 a sostegno della filiera.

Ecco il piano per le fabbriche italiane:

POMIGLIANO - Dal 2028 sarà installata la nuova piattaforma (Stla-Small), sulla quale è prevista la produzione di due nuovi modelli compatti. Verrà rafforzato il presidio per la produzione delle vetture mass market con l'estensione della produzione della Panda (detta Pandina) fino al 2030, seguita dall'introduzione della nuova generazione dello stesso modello.

MIRAFIORI - Sarà basata la produzione della 500 ibrida e della nuova generazione della 500 BeV elettrica, in aggiunta alla prosecuzione dell'attività dei cambi eDCT. Torino sarà, dal primo gennaio 2025, la sede della Regione Europa di Stellantis e il quartier generale della divisione Veicoli Commerciali del gruppo. Sarà inoltre la sede di SUSTAINera, centro di sperimentazione e di riciclo del Gruppo e consoliderà il Battery Technology Center, attuale sede dell'unico centro al mondo del Gruppo per i test e lo sviluppo delle batterie.

CASSINO - Verrà introdotta la piattaforma Stla-Large (oltre allo sviluppo in anteprima mondiale delle architetture elettroniche Stla-Brain e Stla-Smart Cockpit), su cui saranno prodotti tre nuovi modelli. Dal 2025, infatti, sarà prodotta la nuova Alfa Romeo Stelvio, dal 2026 la nuova Alfa Romeo Giulia, e - a seguire - una nuova vettura top di gamma. È in valutazione la produzione di Alfa Romeo Stelvio e Giulia nelle versioni ibride, oltre che elettriche.

MELFI - Beneficerà del lancio di 7 nuovi modelli: dal 2025 sarà prodotta la nuova Ds n. 8, la nuova Jeep Compass, la nuova Lancia Gamma e la nuova Ds7, tutte elettriche. Di questi, tre modelli - Jeep, Gamma e Ds7 - saranno anche ibridi, il che triplica la previsione dei volumi prodotti. Questi modelli saranno realizzati sulla piattaforma Stla-Medium.

ATESSA - Oltre all'introduzione di Stellantis CustomFit, il programma di conversione e personalizzazione e, da fine 2024, della produzione di veicoli elettrici - dal 2027 sarà avviata la produzione di una nuova versione di Large Van. Il sito abruzzese, che esporta all'estero in 75 paesi oltre l'80% della sua produzione, svolgerà sempre più un ruolo centrale nel piano di Stellantis.

MODENA - diverrà il polo dell'alta gamma, coinvolgendo in tale missione l'ecosistema produttivo della Motor Valley per sviluppare il progetto insieme a tutti gli attori della filiera, dal design alla pre-industrializzazione, con i migliori componenti nazionali in termini di innovazione e circolarità, parte di un complessivo sforzo di valorizzazione del marchio Made in Italy rivolto esclusivamente alle auto alto di gamma prodotte nel nostro Paese.

TERMOLI - Stellantis ha ribadito il suo impegno nel sostegno finanziario della joint venture Acc e che comunicherà il suo piano nel 2025 e che resta aperta a studiare la realizzazione della Gigafactory in base all'evoluzione delle tecnologie e in considerazione del mercato e della competitività dei fattori abilitanti del sistema Paese.