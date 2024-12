SOTTOGOVERNO

Trovato l'accordo sulle poltrone, decidono Cirio e la vice Chiorino

Dopo settimane di tensioni fumata bianca nel centrodestra in Piemonte. Il meloniano Pedrini all'Atc di Torino, Sciretti si ricicla dall'Edisu all'Ires. Un posticino anche per l'ex presidente della Provincia di Vercelli Masoero (arrestato nel 2010 per concussione)

Pare che dopo tanti tavoli infruttuosi, a trovare la quadra siano stati direttamente il presidente Alberto Cirio e la sua vice Elena Chiorino, plenipotenziaria di Fratelli d’Italia in Piemonte, in stretto contatto con il numero uno della Lega Riccardo Molinari. Così è arrivata la fumata bianca sulle nomine che a questo punto potrebbero essere messe nel calendario del Consiglio regionale già questa settimana e approvate, salvo sorprese, prima della pausa natalizia come richiesto dal governatore.

Partiamo dalle case popolari. La Lega conferma la presidenza dell’Atc Piemonte Nord e assicura un secondo mandato a Marco Marchioni. Confermato anche il suo vice, Leo Spataro di Forza Italia. Per FdI, invece, entra in consiglio di amministrazione imposto dal sottosegretario Andrea Delmastro, l’ex presidente della Provincia di Vercelli Renzo Masoero. Un nome, quest’ultimo, che potrebbe far alzare più di un sopracciglio vista la sua storia e un precedente risalente al 2010 quando venne arrestato per concussione in flagranza di reato e, dopo un periodo ai domicialiri, scelse di patteggiare una condanna a due anni con la condizionale.

Nessuna sorpresa nell’azienda di Torino dove la spunta Fratelli d’Italia che aveva già opzionato quella casella per Maurizio Pedrini, numero uno del partito di Giorgia Meloni a Torino e sodale storico dell’assessore alla Casa Maurizio Marrone. Dovrebbe essere confermato anche il leghista Fabio Tassone, che ancora è in bilico tra la vicepresidenza e la guida della controllata Case. L’Atc del Piemonte Sud va invece a Leonardo Prunotto, uno dei luogotenenti di Cirio nel feudo di Alba dov’è capo di gabinetto del Comune; il suo vice sarà Marco Buttieri che così conserva anche la presidenza di Federcasa, l’associazione che rappresenta le 84 aziende regionali che gestiscono gli alloggi di edilizia popolare. La terza casella nel cda verrà occupata, invece, dal presidente uscente Stefano Caviglia in quota Lega.

Una volta sistemate le Atc, le altre caselle si sono riempite quasi automaticamente con Cirio in versione asso pigliatutto, ora trattando per conto di Forza Italia ora per la lista civica. Anche se sarebbero proprio i suoi sodali della civica i più scontenti di come sono state gestite le trattative al punto da chiedere un supplemento di riflessione prima dell'approvazione definitiva. A uscire un po’ malconcia dalle trattative è invece l’area moderata di FdI, rappresentata dal segretario Fabrizio Comba, che alla fine ottiene ben poco. “Chi non ha ottenuto in questa tornata sarà valorizzato nella prossima” assicurano da quelle parti. Chiorino, sempre in asse con Delmastro e giocando di sponda con la deputata Augusta Montaruli, si è assicurata anche la presidenza di Edisu (l’Ente per il diritto allo studio) che andrà a Roberta Piano, dirigente del Nucleo Pnrr del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, che attualmente è coordinato da Giovanni Bocchieri, in predicato pure lui di trasferirsi a Torino come direttore al fianco proprio di Chiorino.

Sliding doors per il leghista Alessandro Sciretti, che passa dalla guida dell’Edisu (Diritto allo studio) al vertice dell’Ires (l’Istituto di ricerca della Regione). Lo stesso vale per Emilio Bolla, che dalla presidenza di Atc Torino dovrebbe passare alla guida del Csi. Restano da sistemare due caselle che spettano entrambe a Forza Italia/Lista Cirio: quella del Csi e quella dell’Istituto Zooprofilattico. Per quest’ultima casella circolava il nome del farmacista Alessandro Avramo (ex Moderati) ma non avrebbe i titoli e per questo sarebbe stato escluso dalla commissione nomine. Si fa anche il nome dell'uscente Fausto Solito ma non è esclusa una riapertura dei termini per le candidature così da verificare la presenza di altri profili.