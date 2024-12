LA SACRA RUOTA

Mirafiori: no news, good news? Per ora nulla oltre la 500 ibrida

Torino "sarà centrale" assicura il top manager Imparato. E parla di uffici e centri per il riciclo e l'economia circolare. Nessuna novità sul piano produttivo se non quello che era già stato annunciato. Maserati boccheggia e la cassa integrazione si allunga al 2025

Ma quale disimpegno, Stellantis “è il gruppo che ha investito di più in Italia” negli ultimi quattro anni. Parola di Jean Philippe Imparato, il top manager per l’Europa che oggi al tavolo del Mimit ha presentato al ministro Adolfo Urso il “Piano Italia”. A dirla tutta, oltre al clima – improntato alla distensione dopo gli scontri degli ultimi mesi – non si registrano sostanziali novità. Più che altro conferme, soprattutto per quanto riguarda Torino. “Per il 2025 sono previsti circa 2 miliardi di euro per gli stabilimenti e 6 miliardi di euro nello stesso periodo in acquisti da fornitori operanti in Italia”. Secondo il manager francese Stellantis è prima in Italia per investimenti: “10 miliardi nel 2021-2025 che salgono a 40 se si considerano gli acquisti da fornitori italiani”.

Al tavolo di Palazzo Piacentini si è parlato ovviamente anche di Mirafiori. Si vuole portare la produzione a 120mila auto all’anno: quest’anno sono state 30mila, con numeri in crollo rispetto al 2023: 27mila 500 elettriche e 3mila Maserati. Per arrivare alle 120mila auto che prospetta Imparato serviranno 90-100mila 500 elettriche, che saranno prodotte a partire dall’autunno 2025. Questo però vuol dire che per arrivare a oltre 100mila auto prodotte bisognerà aspettare il 2026. Il piano al 2032 prevede anche di portare a Torino la produzione della nuova generazione della 500. Nulla invece su Maserati che continua a boccheggiare.

Ma le promesse per lo storico stabilimento Fiat non si fermano qui: Stellantis prospetta anche di ampliare la produzione dei cambi, che dovrebbe crescere dai 600mila attuali a 900mila (+50%). Tra gli altri impegni, c’è quello di costituire a Torino la sede europea del Gruppo per quanto riguarda la gestione operativa e finanziaria. Dunque una crescita di ruolo per il centro direzionale, proprio dove Imparato ha il suo ufficio. E poi, a corollario, tutto l’ambaradan legato al green e all’economia circolare.

“È confermato il ruolo centrale di Torino”, ha spiegato Imparato, che assicura: "Mirafiori sarà sede della regione Enlarged Europe, centro globale della divisione veicoli commerciali, al momento unico sito al mondo per i test di sviluppo delle batterie elettriche e hub produttivo della nuova generazione della 500 ibrida e della futura 500 elettrica".

“Si conferma ciò che sapevamo: per Mirafiori ancora cassa integrazione il prossimo anno in attesa del mercato e del nuovo amministratore delegato. Troppo poco per dire che Torino è centrale", attacca il segretario della Cgil Piemonte Giorgio Airaudo., che parla di "governo Elkamoni" e aggiunge: "Sono emerse le doti di Imparato che oltre a essere un bravo commerciale è un buon politico", per poi sottolineare come "Stellantis possa permettersi un basso utilizzo degli impianti grazie alla cassa integrazione".