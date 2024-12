ALTA TENSIONE

Askatasuna, chiesti 88 anni di carcere

La requisitoria dei pm al processo che vede imputati 28 militanti del centro sociale di Torino, secondo l'accusa "professionisti della violenza". Tra le pene più alte proposte, 7 anni per il leader Rossetto e il capo operativo Raviola

Condanne per un ammontare di circa 88 anni di reclusione sono state chieste dalla procura di Torino per i 28 imputati del maxi processo Askatasuna. La requisitoria, sostenuta dai pm Manuela Pedrotta ed Emilio Gatti, è durata quasi otto ore. Al termine dell’udienza di imputati e i loro compagni tra il pubblico si sono trattenuti in aula cantando “Bella ciao”. A sedici dei 28 imputati è stata contestata l’associazione per delinquere.

I magistrati hanno sottolineato che questo non è stato un processo al centro sociale Askatasuna, ma a un gruppo di persone che si sono dotate di una struttura organizzativa simile a quella di un partito per “affermare la loro esistenza politica con metodi violenti”. Nel corso della requisitoria sono stati ricostruiti anche una quindicina di azioni contro i cantieri del Tav in valle di Susa portate avanti fra il 2019 e il 2021. La pena più alta è di 7 anni di reclusione ed è stata proposta per il 62enne Giorgio Rossetto, indicato come uno dei leader, e per l’imputato Umberto Raviola, che secondo la procura è una delle figure che hanno “compiti operativi”.