SANITÀ

Bandiera bianca dei camici bianchi. Restano al palo le unioni di medici

Un progetto vecchio di anni rimane in gran parte sulla carta. Le Aft, destinate a riunire i dottori di famiglia (e le guardie mediche) coprendo le 24 ore, non decollano. In Piemonte il quadro fornito dalle Asl è fitto di problemi. Difficile rispettare la scadenza del 2025

Meglio soli che male accompagnati? Probabilmente sì se la compagnia è scarsa e male assortita, come ormai si sta prospettando da Nord a Sud per quel Godot della medicina territoriale che sono le Aft, le aggregazioni funzionali territoriali, ideate ormai una decina di anni fa per mettere insieme i medici di famiglia in un determinato ambito territoriale e offrire una più ampia copertura del servizio ai pazienti, ma salvo rarissimi casi rimasto ancora uno dei tanti progetti sulla carta.

“Un modello organizzativo che consentirà di valorizzare l’attività clinica del medico di medicina generale con una riduzione del carico burocratico che oggi pesa enormemente”, così le annunciava come ormai prossime il ministro della Salute Orazio Schillaci nell’autunno del 2023. Un anno dopo di passi in avanti non se ne vedono. E questo non può certo stupire visto che è ben lungi dall’essere superato l’ostacolo principale rappresentato dalla carenza di medici di medicina generale, quasi ovunque in numero fortemente inferiore alla soglia minima, figurarsi per dar corpo alle aggregazioni.

L’ennesima conferma delle enormi difficoltà a rispettare la legge che, nella sua ultima versione, prevede l’obbligo di istituire le Aft entro il prossimo anno, arriva dal Piemonte. Gli uffici della sanità regionale avevano chiesto a tutte le Asl un quadro aggiornato della situazione e proprio dalle risposte arrivate al grattacielo del Lingotto emerge una situazione che certo non lascia ben sperare. Non ci sarebbe una sola azienda in grado di partire con questa riforma, nel migliore dei casi rischiando un percorso a dir poco accidentato dove i pro dell’innovazione sarebbero assai meno dei contro.

Lo stesso protocollo che formalmente dovrebbe essere applicato dal primo gennaio, sottoscritto dalla Regione con i sindacati aveva visto questi ultimi dividersi e assumere posizioni differenti proprio sulle difficoltà derivanti dal numero di medici di famiglia insufficiente per garantire l’operatività delle strutture che, insieme alla guardia medica, dovrebbero garantire la copertura delle ventiquattr’ore per tutti gli assistiti. Se la Fimmg ha pigiato sull’acceleratore verso la costituzione dei gruppi di medici, a frenare invitando alla cautela sono stati e continuano ad essere gli altri due sindacati al tavolo, lo Smi e lo Snami.

“Siamo favorevoli alle Aft – aveva spiegato nei giorni del confronto Antonio Barillà, al vertice di Smi regionale – ma vanno costruite bene. Non si possono costituire strutture, prendere i finanziamenti e poi non garantire i servizi, mettendo a rischio non solo i pazienti, ma anche gli stessi medici”. Parole che ora suonano come facilmente profetiche di fronte a quei report che si stanno esaminando in Regione, ma che già fanno spostare in avanti, nessuno esattamente oggi sa di quanto, un traguardo immaginato da alcuni come molto vicino. “Queste aggregazioni vanno fatte – la posizione dello Snami con il segretario regionale Mauro Grosso Ciponte - ma solo quando ci saranno tutte le condizioni e le garanzie per un loro effettivo funzionamento a vantaggio dei pazienti”.

In una regione dove mancano circa mille medici di famiglia e moltissimi di quelli in servizio hanno in carico ben più assistiti di quanto fissato dalla legge, ma oltrepassato grazie a inevitabili deroghe, sarebbe stato oggettivamente impensabile immaginare una risposta positiva e senza problemi da parte delle Asl. Problemi, quelli evidenziati dalle aziende sanitarie, che riguardano come detto in particolare il numero insufficiente di professionisti per coprire gli ambiti su cui dovrebbe operare ciascuna Aft, ma di potenziali ostacoli ce ne sono anche sul fronte degli stessi medici di famiglia. Si va dai sistemi informatici e telematici alle attrezzature per la diagnostica e la telemedicina, passando anche per questioni apparentemente più semplici come la turnazione. L’intendimento della Regione è quello di affidare l’organizzazione delle Aft ai distretti delle Asl, le stesse da cui oggi arriva quella che sembra una bandiera bianca rispetto alla riforma che dovrebbe cambiare il territorio il ruolo e non poche funzione dei camici bianchi.