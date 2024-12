Confimprese, no alle chiusure dei negozi nei festivi

Confimprese dice no alla proposta sulla chiusure degli esercizi commerciali per un numero di 6 festività all'anno. "E' una proposta anacronistica che non tiene conto delle dinamiche del retail e delle esigenze dei consumatori", afferma Mario Resca, presidente Confimprese. "Rappresenta un ritorno al passato - aggiunge - e un assist formidabile all'online che lavora 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Rischiamo di perdere posti di lavoro e fatturati con ricadute sull'intera filiera, senza contare che i festivi generano il 40% del fatturato dell'intera settimana. Siamo per il libero mercato e la libera concorrenza e faremo di tutto per evitare che la proposta diventi legge".