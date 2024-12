Polizia giudiziaria nelle procure, organico sale a 5.357

Intesa tra ministero dell'Interno e ministero della Giustizia per aggiornare le aliquote del personale delle forze di polizia in servizio presso le Sezioni di Polizia giudiziaria degli uffici di procura: gli operatori impiegati salgono a 5.357 unità, nel rispetto del rapporto di proporzione con il numero dei magistrati previsti negli uffici giudiziari: 2 operatori per ogni magistrato in sede ordinaria e 3 operatori per ogni magistrato in sede di procura distrettuale. "Un importante risultato - sottolinea il Viminale - reso possibile anche dalle politiche messe in campo dal Governo per il potenziamento degli organici delle Forze di polizia, che consentirà di restituire ancora più efficacia ad uffici nevralgici per il funzionamento del complesso sistema Giustizia".